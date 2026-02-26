Narón O Freixo, Kang y Juancho Vázquez, a por todas en Santander

Los representantes del Narón O Freixo que acudirán a Santander Cedida

Vuelve la competición nacional de kickboxing y lo hace con la celebración del Stars League, que se disputará este fin de semana en el Palacio de los Deportes de Santander. En ella, como no podía ser de otra manera, la comarca estará presente gracias a los clubes Narón O Freixo, Kang y Juancho Vázquez Trasancos. En concreto, acudirán 30 deportistas de la comarca para disputar este torneo que, al igual que el año pasado, deparó muchos éxitos para la delegación de Ferrolterra.

Esos grandes logros serán los que intenten imitar Iker Villar, Bruno Tuñas, Alba Rodríguez, Ione Bouza y David Romalde (Narón); Cristina Fernández, Sofía Er Roggany y Jairo Sánchez (Kang); Nuno Carpente, Lola Basanta, Pablo Abelleira, Borja y Daniel Blanco López, Veronika Antonella, Renatto Carias, Naiara Cupeiro, Raúl y Mateo Díaz López, Alais y Rubén Laplaña Couce, Manuel Freire, Noa, Gala y África Fernández García, Javier Feijoo, Álex Domínguez, Mateo Moreira, Vega Pérez, Carmen Salas y Joao Eduardo Sobinho (Juancho Vázquez Trasancos).

Todos ellos competirán desde las categorías más bajas como puede ser las de infantiles hasta la más alta, la de sénior y en distintos pesos, y en las modalidades de light, kicklight, point fighting y K-1, donde demostrarán todo el nivel que hay en la comarca.