Natación

La selección gallega aspira a todo en el Campeonato de España por autonomías

Acudirán ocho deportistas de la comarca para disputar este certamen

Redacción
26/02/2026 21:04
Imagen de archivo de una competición de natación celebrada en Caranza

Jorge Meis
Ferrolterra continúa llenando de nombres a las selecciones gallegas. En esta caso, hasta ocho deportistas acudirán con Galicia para disputar el Campeonato de España de natación por Federaciones Autonómicas en edad alevín que se disputa desde hoy hasta el domingo en Málaga. 

En concreto, acudirán Hugo González González –participará en 100 espalda, 50 y 100 mariposa y 100 estilos– (Náutico de Narón); Alejandro López Salgado –400 estilos–, Lola Piñeiro Seijas –200 braza–, Carla Pico Espantoso –50, 100 y 200 mariposa, así como 100 estilos–, Sabela García Díaz –200 y 400 estilos y 400 libre– y Anita Otero Pena –400 estilos y 800 libre– (Natación Ferrol); Iván Gómez Caneiro –200, 400 y 800 libre– (Club Natación Cedeira) y Martina García Rodríguez –50, 100 y 200 mariposa y 200 estilos– (Marina Ferrol). 

Todos estas jóvenes promesas de la natación de la comarca participarán en diversas pruebas en las que esperan conseguir unos grandes resultados para ayudar a su selección a volver a destacar en un campeonato de estas características, al tiempo que querrán aprender y disfrutar al máximo de esta experiencia única que van a vivir en Málaga. Sin duda, será una competición muy emocionante que les hará crecer mucho como deportistas. 

