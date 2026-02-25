Satisfacción, alegría y alivio para Belén Toimil en República Checa

Toimil, durante el pasado Meeting de Ourense Cedida

Los aires checos le sientan bien, muy bien, a la mugardesa Belén Toimil. La deportista del Playas de Castellón abrió la campaña fuera de las fronteras españolas con su habitual concurso en la cita del World Athletics Indoor Tour Silver disputada en Nehvizdy. Una competición “indoor” en la que, cabe recordar, la atleta de la villa consiguió la mínima para acudir a los últimos Juegos Olímpicos, los disputados en París en 2024.

Quizá recordando esas sensaciones, quizá visualizando esos 18,38 metros conseguidos en aquella ocasión, Toimil fue de menos a más. Y aunque la posición final de la de Mugardos no pudo ser entre unas intratables primeras clasificadas, lo más importante en las instalaciones checas fue la satisfacción de la mugardesa tras conseguir una mejor marca de la temporada que la vuelve a acercar a tiempos pasados y, en esta ocasión, mejores. La lanzadora lo sabía, y así lo aventuraba el grito proferido por la deportista en su quinto y penúltimo intento. Era el bueno. Y así se lo confirmó la medición oficial.

La local, durante uno de sus lanzamientos en la tarde del miércoles Cedida

La bola había recorrido 17,80 metros. 129 centímetros más que en su primer lanzamiento válido –de 16,51, ya que el inaugural fue nulo–. En el rostro de Toimil se podía intuir una mezcla de alivio y satisfacción por un tiro que, si bien sabía que iba a llegar, todavía no lo había hecho.

La internacional de la comarca había ido calentando el brazo con, además del citado lanzamiento, otros que fueron “in crescendo” –sólo con un pequeño bajón en el segundo, de 16,32 metros–. Toimil hizo un pequeño “spoiler” de lo que estaba por llegar en el cuarto tiro –16,91– y ya en el quinto rompió la baraja de esta campaña –el sexto, con el lógico riesgo de quien quiere más, fue nulo–.

Todo un salto de distancia y moral para la deportista mugardesa que, cabe recordar, llegaba a esta competición tras la prueba internacional de Ourense del pasado sábado, en donde colocó el que era su mejor registro hasta la fecha, 16,80 metros. Una ascensión que Toimil puede seguir disfrutando, además, este fin de semana en casa, en el Campeonato de España “indoor” que se dirime en Valencia para seguir “escachando” la bola.