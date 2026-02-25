Quinta posición para el Marina Ferrol en el Campeonato Autonómico alevín pontés

La formación ferrolana, en la competición pontesa Cedida

As Pontes volvió a convertirse durante un fin de semana en la capital gallega del waterpolo. La piscina municipal acogió la disputa de un Campeonato Gallego alevín mixto de invierno en el que el Marina Ferrol ejerció de anfitrión.

El equipo local terminó en un trabajado quinto lugar, al no poder acceder a la lucha por las medallas tras firmar un triunfo ante el Coruña Rías Altas y una derrota con el Santiago A en su grupo. En la pelea por la cuarta posición, otra de cal y de arena, ganando al Pontevedra B y cediendo ante el Náutico de Vigo. El Pontevedra A se impuso en la final al Santiago.