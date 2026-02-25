Primer aviso del Dispesan Café Pontedeume en su regreso a la pista
Los de la villa, ya en el grupo por el título, ganaron al Tui en "uno de los mejores partidos del año"
El Dispesan Café Pontedeume puso sobre la mesa su más firme candidatura, quizá no a un ascenso directo que se presenta un tanto complicado, sí a estar el playoff para volver a la máxima categoría autonómica. Los de José Deus regresaron por la puerta grande a la competición tras una semana de parón y lo hicieron ya en el grupo por el título.
Su vuelta fue en un pabellón de A Casqueira que se presenta como refugio clave para alcanzar el citado objetivo y en el que, en un duelo de gran igualdad y emoción, doblegaron a uno de los gallitos del grupo B, el Tui (27-25). “Fue uno de los mejores partidos del año”, señalaba el preparador sobre el gran duelo protagonizado por sus pupilos. Un Pontedeume que, si bien por momentos llegó a contar con rentas de cinco goles, su rival nunca le perdió la cara al choque. “Ellos tienen recursos”, añadía Deus.
Aunque, en esta ocasión, los eumeses tuvieron más o utilizaron mejor los suyos. “Competimos en todo momento, tanto en defensa como en ataque y si conseguimos seguir en esta línea, mantener el nivel, es complicado que se nos escape el playoff”, sentenciaba satisfecho el preparador, que visitará ahora a la SAR en Redondela para seguir cortando cabezas.