Primer aviso del Dispesan Café Pontedeume en su regreso a la pista

El técnico, dando instrucciones a los suyos Emilio Cortizas

El Dispesan Café Pontedeume puso sobre la mesa su más firme candidatura, quizá no a un ascenso directo que se presenta un tanto complicado, sí a estar el playoff para volver a la máxima categoría autonómica. Los de José Deus regresaron por la puerta grande a la competición tras una semana de parón y lo hicieron ya en el grupo por el título.

Su vuelta fue en un pabellón de A Casqueira que se presenta como refugio clave para alcanzar el citado objetivo y en el que, en un duelo de gran igualdad y emoción, doblegaron a uno de los gallitos del grupo B, el Tui (27-25). “Fue uno de los mejores partidos del año”, señalaba el preparador sobre el gran duelo protagonizado por sus pupilos. Un Pontedeume que, si bien por momentos llegó a contar con rentas de cinco goles, su rival nunca le perdió la cara al choque. “Ellos tienen recursos”, añadía Deus.

Aunque, en esta ocasión, los eumeses tuvieron más o utilizaron mejor los suyos. “Competimos en todo momento, tanto en defensa como en ataque y si conseguimos seguir en esta línea, mantener el nivel, es complicado que se nos escape el playoff”, sentenciaba satisfecho el preparador, que visitará ahora a la SAR en Redondela para seguir cortando cabezas.