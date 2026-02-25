La delegación máster, destacada en el Gallego individual de Ourense

El pontés Pico, bronce en Castrelo de Miño Cedida

Fue el campeonato de la delegación veterana local, el disputado en Castrelo de Miño. La cita autonómica individual sobre 5.000 metros tuvo en Celestino David García –Firrete– a su campeón en C-1 40-44 años. El pontés Antonio Polo y la cabanesa Mónica Filgueiras fueron segundos en K-1 50-54 años. Un medallero en el que el también integrante del Grupo Xuvenil José Ángel Pico fue tercero en 45-49 años.