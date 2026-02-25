Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

La delegación máster, destacada en el Gallego individual de Ourense

Grupo Xuvenil pontés, KDM Cabanas y Firrete eumés, en el cajón de la cita de piragüismo

Redacción
25/02/2026 21:45
El pontés Pico, bronce en Castrelo de Miño
El pontés Pico, bronce en Castrelo de Miño
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Fue el campeonato de la delegación veterana local, el disputado en Castrelo de Miño. La cita autonómica individual sobre 5.000 metros tuvo en Celestino David García –Firrete– a su campeón en C-1 40-44 años. El pontés Antonio Polo y la cabanesa Mónica Filgueiras fueron segundos en K-1 50-54 años. Un medallero en el que el también integrante del Grupo Xuvenil José Ángel Pico fue tercero en 45-49 años.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Balonmano. Pontedeume contra Meaño

Primer aviso del Dispesan Café Pontedeume en su regreso a la pista
Miriam Tembrás
Soto y García tuvieron una destacada actuación

Belén Soto y Paula García, plata veterana en Oroso
Redacción
El pontés Pico, bronce en Castrelo de Miño

La delegación máster, destacada en el Gallego individual de Ourense
Redacción
La formación ferrolana, en la competición pontesa

Quinta posición para el Marina Ferrol en el Campeonato Autonómico alevín pontés
Redacción