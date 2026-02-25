Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

La celebrada rutina de Silvia Dobarro, bronce gallego

El Sincro Ferrol destacó en el Campeonato Autonómico Open de invierno

Redacción
25/02/2026 21:37
Dobarro, a la derecha
Dobarro, a la derecha
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El desplazamiento de las nadadoras del Sincro Ferrol a Ourense tuvo una ida llena de ilusión y un regreso plagado de celebración. Y es que la entidad local llevó a cabo una gran actuación en el Campeonato Gallego de invierno Open, dirimido en la piscina Rosario Dueñas, y en el que quedó patente, como apuntan desde el club, el compromiso, la constancia y la ilusión de las nadadoras como motor de un proyecto deportivo que continúa creciendo y dejando huella.

El equipo ferrolano demostró su evolución en Ourense
El equipo ferrolano demostró su evolución en Ourense
Cedida

En el medallero gallego, esta huella la imprimió la alevín Silvia Dobarro. La joven deportista consiguió una celebrada presea de bronce, a poco más de un punto de la plata, entre más de 60 nombres en competición, lo que da buena cuenta de la calidad de su ejercicio. Una prueba en la que su compañera Noa Pico finalizó en el “top 10”, siendo novena.

En figuras infantil, Marta Leiras fue quinta entre las nacidas en 2013. En dúos, Noa y Silvia terminaron cuartas y Marta y Blanca Leiras concluyeron octavas. En las pruebas de solo infantil y alevín, Julia Varela y Noa Pico se hicieron con la quinta y cuarta plaza, cerrando el campeonato el combo infantil con su trabajada rutina robótica en la séptima plaza.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Balonmano. Pontedeume contra Meaño

Primer aviso del Dispesan Café Pontedeume en su regreso a la pista
Miriam Tembrás
Soto y García tuvieron una destacada actuación

Belén Soto y Paula García, plata veterana en Oroso
Redacción
El pontés Pico, bronce en Castrelo de Miño

La delegación máster, destacada en el Gallego individual de Ourense
Redacción
La formación ferrolana, en la competición pontesa

Quinta posición para el Marina Ferrol en el Campeonato Autonómico alevín pontés
Redacción