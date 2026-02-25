La celebrada rutina de Silvia Dobarro, bronce gallego

Dobarro, a la derecha Cedida

El desplazamiento de las nadadoras del Sincro Ferrol a Ourense tuvo una ida llena de ilusión y un regreso plagado de celebración. Y es que la entidad local llevó a cabo una gran actuación en el Campeonato Gallego de invierno Open, dirimido en la piscina Rosario Dueñas, y en el que quedó patente, como apuntan desde el club, el compromiso, la constancia y la ilusión de las nadadoras como motor de un proyecto deportivo que continúa creciendo y dejando huella.

El equipo ferrolano demostró su evolución en Ourense Cedida

En el medallero gallego, esta huella la imprimió la alevín Silvia Dobarro. La joven deportista consiguió una celebrada presea de bronce, a poco más de un punto de la plata, entre más de 60 nombres en competición, lo que da buena cuenta de la calidad de su ejercicio. Una prueba en la que su compañera Noa Pico finalizó en el “top 10”, siendo novena.

En figuras infantil, Marta Leiras fue quinta entre las nacidas en 2013. En dúos, Noa y Silvia terminaron cuartas y Marta y Blanca Leiras concluyeron octavas. En las pruebas de solo infantil y alevín, Julia Varela y Noa Pico se hicieron con la quinta y cuarta plaza, cerrando el campeonato el combo infantil con su trabajada rutina robótica en la séptima plaza.