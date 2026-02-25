El Natación Ferrol suma y sigue

La delegación ferrolana, con el trofeo que la acredita como la más destacada Cedida

La natación comarcal sigue dando alegrías a clubes y afición. En un gran arranque del calendario autonómico, en el que asimismo hubo parada en Ferrol, concretamente en Caranza, el medallero local no para de aumentar y en esta ocasión lo hizo gracias a la actuación de Natación Ferrol, Marina, Náutico de Narón y Natación Cedeira Muebles García en el Campeonato Autonómico infantil de invierno.

Una cita dirimida en la piscina olímpica de Cervo y en la que, precisamente, la entidad de Caranza tuvo un brillo especial que le sirvió para, una vez más –ya lo hizo también en el Campeonato Gallego alevín y fue segunda en el absoluto–, auparse a lo más alto de la tabla clasificatoria y coronarse como el mejor club infantil en la competición. En esta ocasión fueron ellas las encargadas de “mojarse” para alzar al Natación Ferrol a esta posición dorada. Eso sí, con el soporte de sus compañeros masculinos.

Con 28 medallas en total en su casillero, nueve de estas fueron precisamente de oro, otras tantas de plata y una decena de bronces. Irati Martínez, Rocío Ramos y Aroa Jiménez fueron las más rápidas en las citas de 50 y 100 braza, en 100 y 200 libres y en el hectómetro mariposa, firmando, además, otra plata y otro bronce Ramos y dos segundos lugares Jiménez. Un “tsunami” de oro en el que también participaron sus compañeros Diego Troitiño –50 y 200 espalda– y Gabriel Veiga –50 y 100 libres–, a las que este último añadió un bronce en los 200 metros.

Icía Ártico, con una plata –100 mariposa– y dos bronces en las otras dos distancias; Alicia Jove –segunda en 400 estilos y tercera en 200 y 200 braza–, Daniel Alvariño –400 estilos– y Carmen Cano –800 libres y 200 espalda–, con sus bronces, aportaron asimismo unos importante ladrillos para construir el triunfo final de la entidad, cimentado con la primera plaza en la tabla femenina y la sexta masculina.

Mucho más

La delegación del Náutico de Narón, Marina Ferrol y Cedeira también tuvo su gran protagonismo en Cervo. Un brillo dorado para un Roque Fonticoba que se subió a lo más alto en 400 libres y al tercer escalón en 1.500. Una prueba en la que, además, su compañera Noa Villadóniga fue también tercera. Con dos preseas y un gran sabor de boca terminó también el competidor del Marina Ferrol Iago Ulla Rodríguez. El ferrolano regresó con el título gallego de 200 espalda, rozándolo también en el hectómetros, en el que finalizó segundo.

Un celebrado medallero en el que también estuvo presente el club de A Gándara gracias a la actuación de sus nadadoras Icía Lorenzo López y Tatiana Caneiro Pereira. La primera fue segunda en la prueba de 50 metros braza y su compañera finalizó tercera en los 800 libre. Unos buenos resultados que ponen el foco en el gran trabajo de cantera local.