+Deportes

Belén Soto y Paula García, plata veterana en Oroso

El Cidade de Narón y el San Xoán Ferrol compitieron también en el Gallego por equipos

Redacción
25/02/2026 21:51
Soto y García tuvieron una destacada actuación
Soto y García tuvieron una destacada actuación
Cedida
Mientras la cantera naronesa aumentaba el medallero de la entidad de Santa Icía en el Estatal de Tarragona, la delegación veterana hacía lo propio con motivo del Campeonato Gallego por equipos disputado en el pabellón Juanito Amigo de Oroso, en donde también formó el San Xoán ferrolano. 

Guerra, durante la disputa de la final

Narón cuenta con una nueva estrella, Julia Guerra

Una competición en la que la representación local estuvo presente en casi todos los cuadros en disputa, destacando su actuación en la prueba femenina. En esta, Belén Soto y Paula García, en las filas del GAM –Grupo de Amigos de Meaño–, consiguieron el subcampeonato gallego, cediendo en el último encuentro ante el Club del Mar Estrelladas. Previamente, las locales habían ganado al Tenis de Mesa Coruña en semis.

Saura, celebrando su triunfo en Tarragona

Ahora sí, Lucía Saura se cuelga el oro

En las citas de veteranos 40 y 60, el Cidade de Narón firmó la cuarta posición en el primero de los cuadros –Modesto Carrasco, Javier Blanco y Carlos Álvarez–, mientras que en el segundo José Yáñez y José Piñeiro se quedaron a un paso de disputar la final, al caer ante los, a la postre, campeones del Cambados. En este grupo, el San Xoán de Antonio Casal y Guillermo Fernández no pudo disputar esta fase final autonómica.

