La AD Ferrolterra no falla en los combates por el bronce

Xeila Herrero, Alba Bollo, Alejandra Álvarez y Xabi Mauriz finalizan terceros en la Copa de España infantil A santiaguesa

Redacción
24/02/2026 20:52
La delegación local con uno de sus técnicos, Alberto López, Pitu
El camino hacia el próximo Campeonato de España infantil de judo se abre un poco más para la cantera de la AD Ferrolterra. Así lo demostró la delegación de esta entidad en una Copa de España A de la categoría que tuvo lugar en el pabellón Fontes do Sar en Santiago. En esta cita estatal el grupo comarcal regresó a casa con cuatro metales y muy buen sabor de boca.

Tres de estas preseas tuvieron el nombre de las competidoras locales de la fenesa Alba Bollo, la ferrolana Xeila Herrera y la naronesa Alejandra Álvarez. La primera se colgó el bronce en la competición de -48 kilos en la que, tras llegar a semifinales y caer ante la, a la postre, campeona Carlota Miranda, Bollo ganó en el combate por el bronce ante la madrileña Luna Sánchez.

Herrera alcanzó también la fase previa a la final, en donde se despidió ante otra gallega, Angie Leis, si bien se impuso para ser tercera ante otra de las componentes de la “irmandiña”, Ana García. Por su parte, Álvarez, en +63 kilos, se encontró en su camino con la vasca Adriana Real –oro– y, al igual que sus compañeras, pudo resarcirse de esta derrota en la repesca, en su caso ante África Abeleira.

En el cuadro masculino, la presea se la colgó Xabi Mauriz. El campeón del trofeo estatal en Canarias consiguió ahora un bronce en +66 kilos, ganando en la pelea definitiva al portugués Cesar Silva. Sin premio, pero asimismo realizando un gran concurso, terminaron sus compañeros eumeses Iago Miño y Xabier Allegue en -38 y -55 kilos, respectivamente, firmando ambos la séptima plaza.

Completaron la delegación local los debutantes y hermanos Ion, Iosu y Julio Freire, que, en su primera experiencia estatal ,aprovecharon al máximo la competición. Cabe recordar que esta cita compostelana es puntuable para el Nacional de la categoría, al igual que el próximo Campeonato Autonómico, para conocer los nombres locales que estarán en Mallorca en abril.

