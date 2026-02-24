Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

El Sport Fight regresa del Nacional canario con un oro, una plata y dos terceros puestos

Manuel Permuy y Lucía Fernández fueron dos de sus protagonistas

Redacción
24/02/2026 20:16
Fernández, a la derecha, en el podio estatal
Fernández, a la derecha, en el podio estatal
Cedida
Con o sin kimono. El Sport Fight Ferrol sigue manteniéndose como una de las entidades más destacadas tanto a nivel autonómico como estatal. Y así lo demostró el club de la ciudad naval en su reciente participación en el Campeonato de España de grappling y grappling gi disputado en Las Palmas de Gran Canaria

Fue en esta ocasión en el cuadro sénior y veterano en el que se centró el protagonismo local. El internacional veterano Manuel Permuy Martínez brilló precisamente en su franja de edad y peso (84 kilos), en donde se trajo para casa el título estatal sin kimono, en donde fue quinto en la general. Permuy se hizo, además, con el bronce en la modalidad de Gi.

Un tercer cajón al que también se subió su compañera de club Lucía Fernández González en 90 kilos, siendo tercera con quimono y quinta sin. Asimismo, terminaron en este quinto lugar Irene Ferreira Beceiro y Beatri Arias Gutiérrez, en 53 y 64 kilos, respectivamente, en las dos modalidades, siendo Arias sexta en Gi. Una destacada actuación con la que las deportistas del Sport Fight se auparon a la segunda posición en la tabla femenina sénior, siendo Galicia quinta.

