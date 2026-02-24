El Círculo Ferrolán vuelve a ganar y sigue luchando por el liderato

Integrantes del equipo B ferrolano Cedida

Ya con fecha prevista para que la competición autonómica se ponga al día tras el aplazamiento de la primera jornada, estando programada su disputa el 19 de marzo, los equipos locales volvieron a los tableros y lo hicieron con un excelente sabor de boca. Al menos así fue en una División de Honor en la que el Círculo Ferrolán –CFX– vuelve a la pomada tras ganar al Algalia (5-1) y colocándose a dos puntos del primero, el Pontevedra.

En Preferente, sus compañeros del B ganaron también al Cambre y, cabe recordar sin opción de ascenso, son segundos. Por su parte, el Narontec firmó un importante empate (3-3) ante el duro USC.

En Primera División, CFX C, Grupo Bazán y Capablanca ocupan de la segunda a la cuarta plaza, tras ganar el primer equipo al Cambre, los segundos al Betanzos y el Capablanca ganar también por la mínima el derbi ante el Narontec (2,5-1,5). En Segunda fue la jornada de los empates, con CFX E y D y Torreón consiguiendo un 2-2 ante Mirko B, Sigras y Lucense, además de la derrota naronesa con el Culleredo.