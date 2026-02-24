Mi cuenta

Doblete dorado para la delegación veterana +40 en el Campeonato Gallego de A Coruña

Las parejas Lorenzo-Rey-Cabarcos y García de los Reyes-Aldao destacaron en la prueba

Redacción
24/02/2026 20:11
Rey-Cabarcos y Lorenzo, con su trofeo
Cedida
El pádel de la comarca brilla tanto en categoría de base como en su delegación más experimentada. Y esta fue precisamente la que se puso debajo del foco hace unas jornadas con motivo de la disputa del Campeonato Gallego de veteranos. Una cita dirimida en las instalaciones del Coruña Sport Centre y en la que los nombres locales firmaron dos títulos y un subcampeonato. 

Casualmente, uno de estos oros y la plata llegaron en la competición de veteranas +40, en la que la final autonómica fue totalmente local. En un lado de la pista las, a la postre, campeonas Amalia Rey-Cabarcos y Ana Lorenzo y, en el otro, sus compañeras y rivales Silvia Arroyo y Noelia Lorenzo. Un duelo fratricida que cayó del lado de las primeras en tres mangas (6-4, 3-6 y 6-3) en la pista coruñesa.

En la competición masculina, título también local, de la mano de Mateo García de los Reyes, formando equipo con Fernando Aldao Sánchez, imponiéndose en el último duelo a Borja Yribarren y Pío Otero, en su caso en dos sets (7-5 y 6-1). Una prueba en la que en ambas citas se pudo comprobar el buen estado de forma de los nombres más veteranos locales.

