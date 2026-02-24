Ahora sí, Lucía Saura se cuelga el oro

Saura, celebrando su triunfo en Tarragona RFETM

El reinado naronés en Tarragona se completó con una nueva conquista para el club de Santa Icía, en esta ocasión en forma de oro y título. Lucía Saura se vistió en ocasión de monarca absoluta, tomando el relevo en el cajón de su compañera Julia Guerra, que días antes había logrado la plata sub 23, para subirse a lo más alto del cajón en el cuadro cadete del Torneo Estatal catalán.

La deportista del Narón TM partía como una de las favoritas si todo salía según lo previsto, merced a su condición de subcampeona del pasado año –cediendo su compañera Candela Montero– y en su segundo año en la categoría. Cumplió los pronósticos Saura, superando algún inesperado traspié en la fase de grupos, que no mermó a la local ya en el cuadro final.

Partiendo como segunda tras el citado cuadro clasificatorio, los cruces no fueron del todo malos para la local, con una dificultad casi de menor a mayor y que fue motivando mucho a la del Narón TM. Sólo en cuartos de final, ante la andaluza Reyes Mezquita, el camino se hizo un poco más cuesta arriba, solventándolo con un 2-3.

Avanzó Saura hasta una final en la que esperaba una “vieja” conocida, la coruñesa del MontePporreiro Jiaqui Gijo. Con numerosos duelos entre ambas a sus espaldas, y casi equilibradas en cuanto a número de victorias, en esta ocasión la local se creció para doblegar a su “archienemiga” por 1-3 y celebrar por todo lo alto su triunfo.

Las locales y los huesos

En la competición juvenil, fue, precisamente, Candela Montero la que más lejos llegó de las locales. La internacional se despidió en cuartos de final con honores ante una Renata Shypsha en estado de gracia –venía de lograr el oro en doble mixto, la plata en femenino y el bronce individual en el Campeonato de España absoluto–.

Si bien, lo hizo tras ganar en octavos a otro de los “huesos”, Julia Martín, por lo que la despedida no fue en absoluto amarga para Montero. En esta ronda de octavos se quedó la también naronesa del Nervión Sofía Couce. Aquí si que el adiós dolió un poco más, ya que en una equilibrada balanza previa ante Martina Sans, esta se inclinó para la catalana en lugar de hacia el lado de la local.

En el cuadro alevín, Valeria Piñón no pudo desplegar todo su potencial en esta ocasión y, tras ser segunda en la fase de grupos, cayó en octavos ante la, a la postre, subcampeona de la cita Karen Yang. Su compañera Bella Martín dio un paso al frente en esta cita, pasando la fase de grupos y ganando su primer duelo para ceder también en octavos. En infantil, la jugadora de primer año Celia Sanz hizo frente a un cuadro muy complicado sin el premio de clasificación.