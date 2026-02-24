Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Ahora sí, Lucía Saura se cuelga el oro

La del Narón TM, que el pasado año fue plata, gana el Estatal cadete en Tarragona

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
24/02/2026 20:05
Saura, celebrando su triunfo en Tarragona
Saura, celebrando su triunfo en Tarragona
RFETM
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El reinado naronés en Tarragona se completó con una nueva conquista para el club de Santa Icía, en esta ocasión en forma de oro y título. Lucía Saura se vistió en ocasión de monarca absoluta, tomando el relevo en el cajón de su compañera Julia Guerra, que días antes había logrado la plata sub 23, para subirse a lo más alto del cajón en el cuadro cadete del Torneo Estatal catalán

La deportista del Narón TM partía como una de las favoritas si todo salía según lo previsto, merced a su condición de subcampeona del pasado año –cediendo su compañera Candela Montero– y en su segundo año en la categoría. Cumplió los pronósticos Saura, superando algún inesperado traspié en la fase de grupos, que no mermó a la local ya en el cuadro final.

Partiendo como segunda tras el citado cuadro clasificatorio, los cruces no fueron del todo malos para la local, con una dificultad casi de menor a mayor y que fue motivando mucho a la del Narón TM. Sólo en cuartos de final, ante la andaluza Reyes Mezquita, el camino se hizo un poco más cuesta arriba, solventándolo con un 2-3. 

Avanzó Saura hasta una final en la que esperaba una “vieja” conocida, la coruñesa del MontePporreiro Jiaqui Gijo. Con numerosos duelos entre ambas a sus espaldas, y casi equilibradas en cuanto a número de victorias, en esta ocasión la local se creció para doblegar a su “archienemiga” por 1-3 y celebrar por todo lo alto su triunfo.

Las locales y los huesos

En la competición juvenil, fue, precisamente, Candela Montero la que más lejos llegó de las locales. La internacional se despidió en cuartos de final con honores ante una Renata Shypsha en estado de gracia –venía de lograr el oro en doble mixto, la plata en femenino y el bronce individual en el Campeonato de España absoluto–.

Guerra, durante la disputa de la final

Narón cuenta con una nueva estrella, Julia Guerra

Más información

Si bien, lo hizo tras ganar en octavos a otro de los “huesos”, Julia Martín, por lo que la despedida no fue en absoluto amarga para Montero. En esta ronda de octavos se quedó la también naronesa del Nervión Sofía Couce. Aquí si que el adiós dolió un poco más, ya que en una equilibrada balanza previa ante Martina Sans, esta se inclinó para la catalana en lugar de hacia el lado de la local.

En el cuadro alevín, Valeria Piñón no pudo desplegar todo su potencial en esta ocasión y, tras ser segunda en la fase de grupos, cayó en octavos ante la, a la postre, subcampeona de la cita Karen Yang. Su compañera Bella Martín dio un paso al frente en esta cita, pasando la fase de grupos y ganando su primer duelo para ceder también en octavos. En infantil, la jugadora de primer año Celia Sanz hizo frente a un cuadro muy complicado sin el premio de clasificación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Integrantes del equipo B ferrolano

El Círculo Ferrolán vuelve a ganar y sigue luchando por el liderato
Redacción
La delegación local con uno de sus técnicos, Alberto López, Pitu

La AD Ferrolterra no falla en los combates por el bronce
Redacción
Fernández, a la derecha, en el podio estatal

El Sport Fight regresa del Nacional canario con un oro, una plata y dos terceros puestos
Redacción
Rey-Cabarcos y Lorenzo, con su trofeo

Doblete dorado para la delegación veterana +40 en el Campeonato Gallego de A Coruña
Redacción