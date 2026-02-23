Subcampeonato para el equipo sub 16 de Galicia

Foto de familia de la selección gallega sub 16 FUTGAL

Solamente Cataluña pudo con Galicia en el Campeonato de España femenino de selecciones autonómicas sub 16 de fútbol sala, que se desarrolló la semana pasada en Salou. La formación anfitriona derrotó a la gallega, de la que formaban parte las locales Laura García (Lago Sport) y Sara Barros (A Fervenza), por 7-2, en la gran final de este evento.

Antes, Galicia había derrotado en el grupo B a Cantabria (5-1), Comunidad Valenciana (4-0) y Andalucía (4-3). Esos resultados le hicieron terminar primera y clasificarse para la semifinal, en la que se enfrentó a Aragón, al que derrotó por 4-0 para colarse en una final en la que se iba a medir a Cataluña. Este se mostró superior para adjudicarse el título y relevar como campeón a Andalucía.

En cuanto a la formación sub 14, con las locales Daniela Feal y Adair Legaspi (Lago Sport) y Ángeles Varela (A Fervenza), no pasó de la novena posición después de una primera fase en la que derrotó a la de Cantabria (8-0), perdió ante la de la Comunidad Valenciana (5-1) y volvió a vencer, ante Andalucía (2-1). Esto la llevó a la tercera plaza del grupo B. En la fase final, el grupo dirigido por María Pérez derrotó a Extremadura (7-2) y a Baleares en la tanda de penaltis tras la igualada anterior (3-3).