Ourense carga de medallas a Ferrolterra

Irene García, en el centro, consiguió la mínima para el Campeonato de España Cedida

Ferrolterra continúa asombrando vaya donde vaya y compita donde compita. Después de unos grandes resultados en Meeting Internacional de Ourense, la delegación local no se marchó de la ciudad de As Burgas nada más acabar esta prueba, sino que se quedó todo el fin de semana para demostrar su nivel en el Campeonato Gallego sub 16 y en el Meeting de categorías base. En estos dos certámenes, no hizo otra cosa que llover medallas y mejores marcas para Atletismo Narón, Ferrol Atletismo, Equilibrio Ferrol y Olympo de As Pontes.

Así, el fin de semana comenzó de muy buena forma con un cuarto puesto del naronés Mateo Fernández en salto de altura, con su compañero Bruno Méndez en la octava posición –con mejor registro personal al irse hasta los 1,46 metros–, mientras que la ferrolana Carla Rodríguez, en la división femenina, finalizó dentro del “top 15”.

La cosa había empezado bien y mejoró con la primera presea, obra de Xoan Galego (Narón), en pértiga al lograr su mejor marca (2,76). De igual manera, lo hizo Noa Carracedo, que fue quinta. Para el primer oro hubo que esperar muy poco, el tiempo que tardó en saltar a competir Antía Suárez, en lanzamiento de peso. La naronesa arrasó a sus rivales al lanzar, después de batir su plusmarca y llevarla hasta los 11,36 metros, más de un metro que Alba Santomé e Isabel Gonçalves, que fueron segunda y tercera, respectivamente.

A continuación, fue el turno de la velocidad. Concretamente de los 60 metros lisos. Aquí fue donde hubo la mayor representación de la comarca, pero sólo unos pocos llegaron a la final, a pesar de haberlo dado todo. Lograron este honor Eric Graña, que se coronó como campeón, mientras que el también local Martín Saavedra fue tercero –además logró la mínima para el Nacional–, mismo puesto que logró Iria Rey, en el femenino; Aila Sánchez (Ferrol Atletismo) y Noa Seoane (Ferrol), que finalizaron dentro del “top 5”, al igual que hizo Samuel Sabín en la final 2.

En la modalidad de vallas, también se replicó ese éxito gracias a la plata cosechada por una Claudia Garrido (Ferrol Atletismo), que paró el crono en 10.63, su récord, quedándose a nada de la vencedora de la segunda final, Ariadna Conde. A continuación fue el turno de la prueba de 300 metros. En ella, Martín Saavedra, pupilo de Tomás Pérez, marcó el mejor registro del campeonato al parar el crono en 37.13, lo que sirvió para ganar su segunda medalla, esta vez de oro. Justo un lugar más atrás finalizó el naronés Martín Barredo, tras realizar una grandísima carrera, al igual que hizo Samuel Sabín, al ser quinto.

Pero las buenas noticias no acabaron ahí, porque Alba Filgueira, del Ferrol Atletismo, prolongó la euforia con la plata conseguida en 600 metros tras conseguir un tiempo de 1:41.68, el mejor de su carrera. En esa misma distancia compitió su compañera Lorena Piñeiro, que fue octava. Tras esta prueba, sólo quedaban dos por disputarse, los 1.000 y los 3.000 metros.

Y las dos, por supuesto, trajeron metales. Primero un bronce de Enrique García, después un oro de Irene García –que hizo la mínima para el Campeonato de España– y un “top 15” de Adriana Sedes, y luego un doblete cosechado por Samuel Tallón, que fue el más rápido, con el naronés Guillermo Ortigueira escoltándolo en el podio con su medalla de bronce, que pudo ser de plata por seis décimas, que fue lo que le separó de Sergio Silva, del Sociedade Atlética do Trega.

Meeting de Ourense

En el Meeting, que se celebró a la vez que el Gallego, hay que destacar a Greta Caaveiro (Olympo de As Pontes), que fue tercera en 500 metros sub 12 y cuarta en la general en la final 6, mientras que en la final 1, su compañera Mireia Díaz y la ferrolana Xela Pérez, fueron tercera y cuarta, respectivamente. También hubo representación en 50 metros lisos, con el quinto puesto del pontés Xoel Otero, al igual que el séptimo lugar de Luna Seoane en 60 metros en la final 1 o le primer lugar de Ainé Guitérrez, en la sexta.

Por último, esta competición se cerró con dos terceros lugares en la división sub 12 de 500m, los cosechados por Bieito losa y Xoan Losada, en las dos finales que se disputaron. Sin duda, fue la mejor forma de cerrar un fin de semana en Ourense que no trajo más que buenas noticias para todo el atletismo de la comarca, que no deja de sorprender en cada competición que va.