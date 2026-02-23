Jornada aciaga para los equipos locales

El BBCA masculino cayó en casa frente al Obradoiro Daniel Alexandre

El pasado fin de semana la suerte le fue esquiva con los tres equipos de la comarca que entraron en liza. Tanto los dos Costa Ártabra como el Basket Ferrol cayeron en sus respectivos compromisos. Además, todos fueron tras partidos muy competidos.

La jornada ya no arrancó bien con la derrota del BBCA masculino ante el Obradoiro (57-65). El conjunto dirigido por Carlos Cotovad, que lleva un mes sin conocer la victoria, comenzó bien el encuentro, con buenas defensas y anotando con más o menos dificultad durante casi todo el primer acto, pero dos buenas acciones santiaguesas al final, les pusieron en ventaja. En el segundo cuarto, reinó la igualdad, algo que no le vino bien a los ártabros, que se marcharon perdiendo al descanso. Tras la reanudación, ese equilibrio se mantuvo gracias a Isma y Rivas, que acabaron el partido con 20 y 26 puntos respectivamente, pero que no bastaron para romper esa mala racha de resultados.

Tras esta derrota, la cosa no fue a mejor porque el Basket Ferrol hincó la rodilla ante el Celtas Rabaza, en un "partido muy equilibrado, en el que peleamos hasta los dos últimos minutos, pero la experiencia de dos de sus jugadores se hizo notar", indicó un Suso Varela, que explicó que "fue una pena que ocurriese eso porque habíamos tenido opciones de ponernos cinco puntos arriba, pero fallamos y ellos lo hicieron y supieron mantener esa renta hasta el final". Con todo, el técnico naronés confía en que la victoria llegará pronto y espera que lo haga "ante Kempape, Noia y Allariz, que son los equipos que van a estar con nosotros para luchar por salvarse".

Por último, este fin de semana aciago se cerró con la derrota del BBCA femenino ante el Atlético Avilesina, tras un choque "en el que competimos al máximo y jugamos bien. Sin embargo, a falta de cinco minutos, unas decisiones erróneas de los árbitros y la lesión de Patri nos condicionaron. Fue una pena, pero hay que seguir trabajando", aseguró Carlos Vázquez.