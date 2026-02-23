Mi cuenta

Jorge Cagiao, en su primera prueba del año, abandona por unos problemas mecánicos

El naronés estrenó su Citröen C3 en el Rally de la Mencía

Redacción
23/02/2026 20:22
Jorge Cagiao, con su nueva montura
Jorge Cagiao, con su nueva montura
Cedida
No fue el estreno deseado para Jorge Cagiao y Javi Martínez a los mandos de su nueva unidad, el Citröen C3 Rally 2 con el que competirán en gran parte del Supercampeonato de España –cuando llegue el nuevo coche de Lancia, cambiarán de montura–. 

La dupla formada por el naronés y el de Salceda de Caselas tuvo que abandonar en el Rally de la Mencía tras unos problemas mecánicos fruto de una salida de pista. Ese fue un final amargo después de una prueba en la que, a pesar de estrenar coche, dominaron con puño de hierro. Los vigentes campeones del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto se anotaron los cuatro primeros ‘scratches’ con una facilidad pasmosa, lo que les permitió situarse como líderes de la general con más de treinta segundos sobre su más inmediato perseguidores, el coruñés y leyenda del automovilismo, Iago Caamaño. 

Sin embargo, en el quinto tramo, Cagiao y Martínez sufrieron una salida de pista, que les obligó a pasar por la asistencia antes de tiempo para intentar arreglar el coche. Aunque lo consiguieron y pudieron salir en la última especial, no lograron terminar la prueba. A pesar de ello, las sensaciones con su nueva montura fueron muy buenas y pudo aprender mucho sobre su comportamiento. 

