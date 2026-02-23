Ángela Lendoiro consigue un bronce en el Nacional de Castellón

Érika Fernández, Ángela Lendoiro y Antía Suárez fueron las representantes del Atletismo Narón en Castellón Cedida

Mientras la delegación cosechaba éxitos en Ourense, también hizo lo propio en el Campeonato de España de lanzamientos largos que se disputó a la misma vez en Castellón. A pesar de acudir con sólo cuatro deportistas, el balance fue bastante positivo. Los cuatro nombres que se desplazaron hacia tierras valencianas fueron Érika Fernández, Ángela Lendoiro, Antía Suárez y Roxana Martínez. Aunque todas ellas tuvieron un gran desempeño, hay que destacar el de Lendoiro, que consiguió un trabajado bronce en disco sub 16.

La integrante del Atletismo Narón realizó una competición fantástica, en la que peleó hasta el final por las medallas. Sin embargo, no fue hasta el penúltimo lanzamiento, en el que se fue hasta los 41,14 metros –su mejor registro personal–, que no aseguró su medalla. Ese intento no sólo le sirvió para eso, sino que casi le hace ganar un oro. Sin embargo, tanto Anna Recuenco (Manresa) como Aina Velasco (Penedès) lograron superarla, para ser primera y segunda, respectivamente.

Con todo, es un gran resultado, al igual que logró su compañera Antía Suárez, novena, en esta categoría. En la división sub 23, la también naronesa Érika Fernández trató de pelear por las preseas, pero no pudo lograrlo. Aun así, terminó en un meritorio octavo lugar, dos puestos más arriba que la deportista del Ría Ferrol Roxana Martínez, que fue décima en la competición absoluta celebrada en Castellón.