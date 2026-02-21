Un Meeting cargado de mejoras

Pedro Osorio, en acción durante el Meeting de Ourense Cedida

La delegación local regresó del Meeting Internacional de Ourense con varias medallas y muchas mejoras en sus marcas, tanto personales como de la presente temporada.

La competición no pudo comenzar mejor, ya que Inés Oitaven fue la primera en saltar al tartán en la prueba de 400 metros. La del Ría de Ferrol salió con la misión de darlo todo y así lo hizo, ya que finalizó en el tercer lugar tras parar el crono en 54.72, su mejor registro de esta campaña. La cosa empezó bien y continuó igual con el gran quinto puesto de su serie y undécimo en la general que consiguió Irma Veiguela en el 1.500 gracias un tiempo de 4:38.13, el mejor que logró en este curso.

A continuación fue el turno de Belén Toimil en lanzamiento de peso. La mugardesa, que partía como una de las favoritas, no pudo revalidar su título a pesar de batir su plusmarca en su último lanzamiento (16,80). Con todo, tanto la portuguesa Eliana Bandeira (18.13) como la británica Serena Vicente (17.23) la superaron tanto a ella como a la lanzadora del Ría, Xiana Lago.

Por último, fue el turno de Pedro Osorio, que tuvo que competir en la final B aunque tenía marca para hacerlo en la A. Aun así, eso no desmotivó al pupilo de Tomás Pérez que, tras una gran carrera, acabó segundo en su serie y séptimo en la clasificación general.