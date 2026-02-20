Firrete, Grupo Xuvenil y KDM Cabanas vuelven a Castrelo de Miño para el Gallego individual

Los veteranos ponteses, en la cita gallega de K-4 Cedida

Un febrero corto pero maratoniano para la delegación comarcal continúa este fin de semana y lo hace además con una nueva competición de carácter autonómico. Será de nuevo la lámina de agua del embalse de Castrelo de Miño el escenario elegido para la competición, que en esta ocasión tendrá carácter individual.

El Campeonato Gallego de K-1 y C-1 reunirá a más de medio millar de nombres, procedentes de cuarenta clubes de todo el territorio autonómico. Una cita a dirimirse el sábado sobre una distancia de 5.000 metros y que toma el relevo de las pruebas por equipos disputadas en semanas anteriores, tanto en este mismo emplazamiento como en el embalse de A Ribeira de As Pontes, en su regreso al calendario.

Una competición autonómica en la que habrá una nutrida representación del Náutico Firrete de Pontedeume, Grupo Xuvenil de la villa y KDM Cabanas. Una delegación con presencia en las diferentes categorías en disputa –máster, júnior, sénior y sub 23–, comenzando los más veteranos a las 9.30 horas en una cita que se prolongará durante toda la mañana, hasta las dos y media del mediodía.