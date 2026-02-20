Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Firrete, Grupo Xuvenil y KDM Cabanas vuelven a Castrelo de Miño para el Gallego individual

Los clubes locales retoman la competición tras las citas por equipos en Ourense y As Pontes

Redacción
20/02/2026 15:02
Los veteranos ponteses, en la cita gallega de K-4
Los veteranos ponteses, en la cita gallega de K-4
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Un febrero corto pero maratoniano para la delegación comarcal continúa este fin de semana y lo hace además con una nueva competición de carácter autonómico. Será de nuevo la lámina de agua del embalse de Castrelo de Miño el escenario elegido para la competición, que en esta ocasión tendrá carácter individual. 

El Campeonato Gallego de K-1 y C-1 reunirá a más de medio millar de nombres, procedentes de cuarenta clubes de todo el territorio autonómico. Una cita a dirimirse el sábado sobre una distancia de 5.000 metros y que toma el relevo de las pruebas por equipos disputadas en semanas anteriores, tanto en este mismo emplazamiento como en el embalse de A Ribeira de As Pontes, en su regreso al calendario.

Una competición autonómica en la que habrá una nutrida representación del Náutico Firrete de Pontedeume, Grupo Xuvenil de la villa y KDM Cabanas. Una delegación con presencia en las diferentes categorías en disputa –máster, júnior, sénior y sub 23–, comenzando los más veteranos a las 9.30 horas en una cita que se prolongará durante toda la mañana, hasta las dos y media del mediodía. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Los veteranos ponteses, en la cita gallega de K-4

Firrete, Grupo Xuvenil y KDM Cabanas vuelven a Castrelo de Miño para el Gallego individual
Redacción
Osorio, en una entrevista realizada por este diario

Belén Toimil y Pedro Osorio encabezan la delegación local en el Meeting de Ourense
Redacción
El local social de A Solaina acogió esta competición autonómica

El relevo naronés llega en casa con el oro y la plata de los prebenjamines
Redacción
Couce y su compañera Paris, en el Campeonato de España

“Top 5” para Sofía Couce en dobles del Campeonato de España absoluto
Redacción