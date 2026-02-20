Belén Toimil y Pedro Osorio encabezan la delegación local en el Meeting de Ourense

Osorio, en una entrevista realizada por este diario Jorge Meis

Belén Toimil, junto con el viveirense Adrián Ben, ejercen de cabezas de cartel de la segunda edición del Meeting Internacional de Ourense. Una competición que se disputa este sábado y en la que el pasado año la lanzadora de Mugardos ya impuso su ley, ganando en la cita de peso con un mejor intento de 16,85 metros.

Toimil llega como la rival a batir en Expourense, junto con la lusa Eliana Bandeira. Lo hace la de la villa tras los 16,77 metros con los que abrió esta campaña “indoor”, cosechado en el pasado Campeonato de España de clubes con el Playas de Castellón. Un concurso, a disputarse a partir de las 19.00 horas, en el que, además, estará la integrante del Ría Ferrol Xiana Lago, actual campeona autonómica.

Una competición en la que también estará Pedro Osorio –Gimnástica de Pontevedra–, casualmente compartiendo pista con el citado Ben en la carrera de 800 metros. Una presencia local que se completa con Irma Veiguela –Ourense– en 1.500 metros y la deportista del Ría Inés Oitaven, en 400, en una cita ourensana que, asimismo, contará con una prueba de base también con nombres de la comarca.