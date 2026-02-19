Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

“Top 5” para Sofía Couce en dobles del Campeonato de España absoluto

La naronesa estuvo también con la selección en el WTT Youth Contender Vila Real luso 

Redacción
19/02/2026 20:44
Couce y su compañera Paris, en el Campeonato de España
Couce, en segundo término, y su compañera Paris, en el Campeonato de España
Rfetm
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

No pudo en esta ocasión la naronesa Sofía Couce Ínsua subirse al cajón en una semana muy exigente para la ahora deportista del Nervión sevillano. La internacional local comenzó su programa en el WTT Youth Contender Vila Real, en Portugal, en el que alcanzó los octavos de final en dobles mixtos sub 19 –con Luca Khidasheli– y en individual, cediendo en estos últimos enfrentamientos ante Tovar y Vasylenko y Karolina Holda. Un cuadro mixto, cabe señalar, en el que Francesc Carrera y Camila Moscoso y María Berzosa y Steven Moreno protagonizaron la final más nacional, que cayó del lado del primer tándem.

Couce hizo las maletas y cambió tierras lusas por tarraconenses, con la disputa del Campeonato de España absoluto. Una cita en la que la de Narón rozó el cajón en dobles femeninos con su compañera Silvia Paris, ocupando la quinta posición, cayendo en cuartos, precisamente ante las, a la postre, campeonas Moscoso y Berzosa. En individual, la local inscribió su nombre como novena, cediendo en dieciseisavos de final ante Cristóbal. Couce completó su participación en dobles mixtos con Miguel Ángel Cabezas en el decimoséptimo lugar.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El local social de A Solaina acogió esta competición autonómica

El relevo naronés llega en casa con el oro y la plata de los prebenjamines
Redacción
Couce y su compañera Paris, en el Campeonato de España

“Top 5” para Sofía Couce en dobles del Campeonato de España absoluto
Redacción
Guerra, durante la disputa de la final

Narón cuenta con una nueva estrella, Julia Guerra
Miriam Tembrás
La delegación ferrolana en Padrón

Hugo Antón y Pablo Garrido, piezas más adelantadas de la delegación ferrolana en Padrón
Redacción