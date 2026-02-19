“Top 5” para Sofía Couce en dobles del Campeonato de España absoluto

Couce, en segundo término, y su compañera Paris, en el Campeonato de España Rfetm

No pudo en esta ocasión la naronesa Sofía Couce Ínsua subirse al cajón en una semana muy exigente para la ahora deportista del Nervión sevillano. La internacional local comenzó su programa en el WTT Youth Contender Vila Real, en Portugal, en el que alcanzó los octavos de final en dobles mixtos sub 19 –con Luca Khidasheli– y en individual, cediendo en estos últimos enfrentamientos ante Tovar y Vasylenko y Karolina Holda. Un cuadro mixto, cabe señalar, en el que Francesc Carrera y Camila Moscoso y María Berzosa y Steven Moreno protagonizaron la final más nacional, que cayó del lado del primer tándem.

Couce hizo las maletas y cambió tierras lusas por tarraconenses, con la disputa del Campeonato de España absoluto. Una cita en la que la de Narón rozó el cajón en dobles femeninos con su compañera Silvia Paris, ocupando la quinta posición, cayendo en cuartos, precisamente ante las, a la postre, campeonas Moscoso y Berzosa. En individual, la local inscribió su nombre como novena, cediendo en dieciseisavos de final ante Cristóbal. Couce completó su participación en dobles mixtos con Miguel Ángel Cabezas en el decimoséptimo lugar.