Narón cuenta con una nueva estrella, Julia Guerra

Guerra, durante la disputa de la final fetm

Narón tiene desde hace unas jornadas una nueva medallista nacional. Un honor construido a base de trabajo, constancia y mucho, mucho entrenamiento y que ha sido recompensado en forma de una presea de plata. Una segunda posición que en el Torneo Estatal de Tarragona llevó el nombre de la local Julia Guerra Fernández –Narón TM– y que supone, además, la primera presea en una cita de este nivel para la dedicada deportista del club de A Solaina.

Guerra, que hizo honor a su primer apellido, en esta primera etapa de la competición nacional, formó parte de un grupo sub 21 femenino, en el que si bien faltaban importantes nombres, no quita en absoluto mérito al logro de la esta alumna del Ciclo Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS).

La deportista ya avisó de su buen estado de forma en la fase de grupos, en la que firmó la segunda posición, con sólo una derrota, casualmente ante el mismo nombre con el que se vería las caras en la final, Nerea Aizpurua. Con este traspié, Guerra, que llegaba a esta cita con el objetivo de meterse entre las ocho primeras como primer paso y luego intentar pelear por algo más, cogió carrerilla.

El Narón asombra con su nivel en Tarragona Más información

Superó por la vía rápida a Kamila Safina, encontrándose con un partido más complicado en cuartos ante la catalana Laia Casanovas (3-2). Menos de una hora después, volvía a coger Guerra su pala para disputar una semifinal en la que, de nuevo, sin ningún set en contra, se plantaba en la final al ganar a la madrileña Bahamonde.

Y en el último duelo se repitió el disputado el día anterior en el pabellón tarraconense, ante la vasca Aizpurua. La naronesa no pudo tomarse la revancha en esta segunda oportunidad, si bien el hecho de haber alcanzado la final ya fue todo un éxito para esta “veterana” deportista de la entidad naronesa. “Tiene muchísimo mérito”, señalaba el presidente de la entidad, Fernando Montero, que asimismo confesaba la alegría reinante dentro del club por la plata de su pupila y compañera. “Es fruto de mucho trabajo”, declaraba.

El relevo naronés llega en casa con el oro y la plata de los prebenjamines Más información

Guerra no fue la única encargada de abrir el programa de competición local en el palau catalán, ya que también estuvo en liza el grupo veterano de José Piñeiro, en su primer año +60, junto con Ana Belén Soto y Paula García –Milagrosa–, en +50. Piñeiro superó su primer duelo eliminatorio, si bien cedió en dieciseisavos ante el catalán Ausio. Las también naronesas Soto y García, tras superar la fase de grupos, cayeron en su primer partido.

Nueva remesa

La de Guerra podría no ser la última presea del Narón TM en el Torneo Estatal, ya en la noche del jueves llegaba a Tarragona la segunda “remesa” naronesa, con las alevines Bella Martín, Valeria Piñón, la infantil Celia Sanz, la cadete Lucía Saura y la juvenil Candela Montero –grupo de edad en el que también estará Sofía Couce– como grandes protagonistas.

La de Narón, a la izquierda, con su trofeo Cedida

De hecho, Montero y Saura llegan al mismo lugar en el que el pasado año consiguieron el oro y la plata cadete, si bien ahora en diferentes categorías pero asimismo con serias opciones de repetir presencia en el cajón. Formando parte de las ocho primeras del ranking nacional llega Piñón, decidida a dar la sorpresa y a mostrar la efectividad de su juego agresivo. El resto de sus compañeras, asimismo a un gran nivel, acuden de cara a ir mejorando precisamente su juego y hacerse un hueco entre las mejores nacionales.