Hugo Antón y Pablo Garrido, piezas más adelantadas de la delegación ferrolana en Padrón

La delegación ferrolana en Padrón Cedida

Cuatro días de intensa competición fue el apretado calendario de los siete nombres del Círculo Ferrolán en el Gallego sub 14 y sub 18 dirimido en Padrón. Con un gran nivel, Hugo Antón finalizó decimocuarto entre 72 participantes, con cinco puntos y sólo una derrota. En sub 18, Pablo Garrido lo hizo con 4,5 en su casillero en la decimosexta plaza de esta igualada prueba.