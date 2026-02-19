Mi cuenta

El relevo naronés llega en casa con el oro y la plata de los prebenjamines

El Campeonato Gallego dejó cuatro títulos y tres platas para la delegación local

Redacción
19/02/2026 20:50
El local social de A Solaina acogió esta competición autonómica
El local social de A Solaina acogió esta competición autonómica
emilio cortizas
La delegación naronesa, con presencia esta semana tanto en pruebas de nivel internacional, nacional, gallega y local, centró su participación en el Autonómico prebenjamín, alevín y juvenil de dobles disputados, precisamente, en casa, en el local de Santa Icía.

En un terreno de juego conocido, los numerosos éxitos supieron incluso mejor. Un palmarés que se cerró con cuatro títulos gallegos, tres subcampeonatos y cuatro semifinalistas. En la primera posición un nombres se repitió en más de una ocasión, y ese fue el de la internacional Candela Montero Caaveiro. La naronesa fue la mejor tanto en dobles femeninos como en mixtos, formando equipo con Lucía Saura Gómez y con Martín García Gómez, respectivamente.

Guerra, durante la disputa de la final

Narón cuenta con una nueva estrella, Julia Guerra

Además, en el último de estos cuadros se disputó una auténtica final fratricida, con la propia Saura frente a su compañera, en esta ocasión formando equipo con Enzo López Ledo. Este tenista a punto estuvo de repetir también final, si bien se quedó a las puertas con Martín García.

El doblete gallego también se dio en el cuadro de los más jóvenes, en una cita de todos contra todos, en la que Haoli Bi y Anxo López López y Erick Rodríguez Mouriz y Adrián Mesonero Pena se auparon a la primera y segunda posición prebenjamín. Valeria Piñón Pita y Bella Martín Nieto fueron las mejores en alevín, con Lía Vila y Noelia Novo en semifinales. Un gran campeonato que redondearon la propia Piñón y Saul Pallares en alevín mixto –plata– y los semifinalistas Martín, Pablo Nodar y Martín Corral.

