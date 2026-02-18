Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón brinda un gran espectáculo de bateles

Las tripulaciones locales cosecharon muchas medallas en las aguas naronesas

Redacción
18/02/2026 21:24
Los alevines del Ares, en acción
Los alevines del Ares, en acción
Emilio Cortizas
La III Bandeira de Bateis-XXVII Trofeo de Bateis Cidade de Narón no dejó indiferente a nadie. La prueba naronesa aportó muchas medallas para las embarcaciones locales, que estuvieron representadas gracias al Remo Ares, Remo Narón, A Cabana-Ferrol y al Club do Mar de Mugardos. 

La prueba no pudo comenzar mejor, ya que el batel del Ares compuesto por Noelia López, Gaia Varela, Alejandro Novo, Gael Toimil y Rodrigo Fernández se proclamó campeón en la categoría alevín. Ese mismo honor fue para el equipo masculino del Mugardos (Sergio García, Leo Savitchev, Carlos Pacheco, Adrián Fernández y Paula García), que superaron a A Cabana (José Aarón Salgueiro, Lois Seoane, Thiago Pita, Asier Martínez y Rosalía Vidal, que fueron terceros. Ese mismo lugar lo ocuparon sus compañeros infantiles Pablo Vieira, Carlos Castelos, Alejandro Bancalero, Alejandro Insua y Eugenie Vidal. Un puesto más arriba finalizó Ares gracias a Sofía Huzela, Yuri Pérez, Xoel Carballo, Alma García y Carla García. 

En la categoría cadete, A Cabana-Ferrol (Lara Freire, Uxía Iglesias, Daniela Pérez, Noa Dopico y Carla Fernández) sumó un bronce merecido, al igual que el oro de sus amigos Adrián Calvo, Álvaro González, Mateo Gómez, Diego Freire y Asier Barrio, que superaron a los también ferrolanos Miguel Bouza, Antón de Andrés, Alejandro Fernández, Lucas Porta y Paula Fernández. 

La competición estaba yendo de lujo para los locales y siguió así hasta el final porque el Remo Ares, en juveniles (Lucas Varela, Adrián Vidal, Leo de Navas, Lucas González y Daniel Ramos) y sub 23 (Sara Marques, Iria Mosquera, Noelia Varela, Carla García y Daniel Ramos); A Cabana en sub 23 (Sergio Lodeiro, David Blanco, Juan Romero, Adrián Vales y Manuela López) y sénior, tanto masculino (Manuel López, José Miguel Mahia, Lucas y Jorge Sanmartín y Noa Dopico) como femenino (Tania Gabia, Candela Martínez, Lisa López, Laura Alonso y Daniela Camiña), sumaron cuatro platas y un bronce. 

