Lluvia de metales para la comarca

Justo Pérez, a la derecha, venció en la categoría de veteranos Cedida

Que la comarca es una potencia en remo no hay ninguna duda. Da igual que sea “outdoor” o “indoor”. Los deportistas de Ferrolterra, que este año doblaron su participación en el Campeonato Gallego de remo ergómetro, volvieron a demostrar todo su valor al conseguir 14 medallas en Noia y otras tantas oportunidades de catar más metales.

Los grandes responsables de este éxito fueron el Remo Cedeira, Ares, A Cabana-Ferrol, San Felipe, Club do Mar de Mugardos, Narón y los jóvenes atletas de Ortigueira que compitieron con el club Celeiro, ya fuese en la modalidad individual como por equipos.

La jornada no pudo comenzar de mejor manera con el segundo puesto logrado por Noelia López (Ares) en la categoría alevín, donde se quedó a poca distancia del oro. Precisamente la presea de ese color, pero en infantiles, fue para Leire Hermida (Cedeira), que fue la más rápida de todas, incluida su compañera del Remo Ares Aila Sánchez, que ocupó el tercer cajón del podio.

La cosa había empezado de manera genial y así continuó, ya que Sofía Alvaré (San Felipe), una de las grandes promesas del remo comarcal y autonómico, hizo valer su condición de favorita y se hizo con el triunfo en la división cadete infantil después de completar los 1.500 metros en apenas cinco minutos y medio, superando en casi seis segundos a la presea de plata. Esa medalla, casualmente, cortó la racha positiva que llevaba la comarca, puesto que hubo varias ocasiones en los que los deportistas de la zona las rozaron, pero no fueron capaces de lograrlo. Esto le pasó al alevín Diego Bereijo, que fue cuarto, al juvenil Alejandro Castelos (A Cabana-Ferrol), que fue sexto a muy poco del podio, o a Luis Miguel Escourido (San Felipe), que también repitió ese mismo lugar en la categoría absoluta.

Eso hizo que la delegación local apretase más para volver a conseguir sus éxitos y estos volvieron a llegar en la división veterana de la mano del doble campeón mundial, Justo Pérez. El del Remo Cedeira, el gran favorito de la prueba, no tuvo rival en la prueba disputada en Noia. Superó en casi veinte segundos al segundo y tercer clasificado, que fueron Diego Taboada (Regatas Perillo) y Manuel Villaverde (Remo do Miño), demostrando así su superioridad en el remo ergómetro.

La competición individual se cerró con otra presea, esta vez de plata, conseguida por Iván Sedes (Cedeira) en la división absoluta de remo adaptado intelectual. Sin duda, fue el punto final perfecto para este prueba, antes de empezar con la avalancha de medallas por equipos.

Dominio

En esta modalidad, la comarca no sólo no bajó el pie del acelerado, sino que apretó para seguir haciendo alarde de su capacidad competitiva. Esta se vio ya desde el inicio con el conjunto alevín mixto del Remo Ares. Gael Toimil, Gaia Varela, Noelia López y Alejandro Novo fueron los más rápidos de su categoría en completar los 1.000 metros. Quienes también hicieron lo mismo fue el Remo Cedeira (Manuel Alejandro Rodríguez, Diego Bereijo, Luis Sande y Luis Pérez), pero en la versión masculina de la prueba.

Tras estos dos oros, llegó la primera plata, la que cosecharon Aila Sánchez, Xoel Carballo, Alma García y Yuri Pérez, del Remo Ares, en infantil mixto, mientras que las cedeiresas Sara Vázquez, Iria Iglesias, Saray Sande y Lúa Vélez fueron bronce en el femenino. El Remo Narón (Santiago Serantes, Manuel Gómez, Adrián Baamonde y Lolo Ardao), que estuvo un poco más escondido, apareció de golpe en la categoría cadete masculina para hacerse con una presea plateada que bien pudo haber sido de oro.

Precisamente, ese metal fue a parar, en absoluto, para el Remo Ares (Pedro Carro, Cosme Sampedro, Pablo Rodeiro y Álvaro García), con sus compañeros del San Felipe (Jacobo Bastida, Diego Barcia, José Ángel Jarama y Luis Miguel Escourido) ocupando el tercer lugar del cajón. Por último, las remeras del San Felipe (Sofía Alvaré, Malena Barro, Ana Herrero y Emma Vázquez), en esa misma división, cerraron la competición local con esa misma presea. Sin duda, la mejor forma de finalizar un campeonato con claro dominio comarcal.