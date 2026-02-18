Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Judo

La AD Ferrolterra suma diez oros en la Liga Galicia Rías Altas celebrada en Fene

La entidad de la comarca sumó 25 medallas en la cuarta jornada

Redacción
18/02/2026 21:03
El equipo sénior mixto de la AD Ferrolterra
El equipo sénior mixto de la AD Ferrolterra
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Cada jornada de la Liga Galicia Rías Altas que pasa, la AD Ferrolterra continúa aumentaron su palmarés. En esta ocasión, con Fene como testigo, la entidad comarcal desplegó 50 judokas que volvieron cargados de medallas. 

Esa lluvia de metales empezó con los benjamines que sumaron dos oros (Iago Rubianes y Carla Salvador), dos platas (Paula Estraviz y Enzo Pérez) y cinco bronces (Marco Pérez, Martín Vila, Álex Pérez, Isabella Cidoncha y Victoria Díaz). Continuó con las cinco preseas de la categoría alevín en la que destacaron los primeros puestos de José Cancio y José Luís García; la segunda posición de Adrián Lage y los terceros lugares de Xan Viñas, Alberto Troncoso y Aina Siso. 

Los infantiles, por su parte, finalizaron primeros como equipos y sumaron cinco oros (Alba Bollo, Xeila Herrera, Julio Freire, Iago Miño y Xabier Allegue, y el bronce de Ary Rodríguez). En cadetes, Iria Martínez fue la campeona, mientras que Amelia Tenreiro y Lucía Soto fueron segundas. Por último, el equipo sénior mixto, compuesto por Alba de Bernardo, Sofía Alonso, Bruno Carrodeguas, Iago Faro, Adrián Seco, Alexandre Faro, David Herrera y Pablo López fueron terceros. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Justo Pérez, a la derecha, venció en la categoría de veteranos

Lluvia de metales para la comarca
Redacción
Los alevines del Ares, en acción

Narón brinda un gran espectáculo de bateles
Redacción
Los integrantes del Grupo Bazán posan con el botín cosechado en Lalín

El Grupo Bazán firma una gran segunda posición en Lalín
Redacción
El equipo sénior mixto de la AD Ferrolterra

La AD Ferrolterra suma diez oros en la Liga Galicia Rías Altas celebrada en Fene
Redacción