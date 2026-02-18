La AD Ferrolterra suma diez oros en la Liga Galicia Rías Altas celebrada en Fene

El equipo sénior mixto de la AD Ferrolterra Cedida

Cada jornada de la Liga Galicia Rías Altas que pasa, la AD Ferrolterra continúa aumentaron su palmarés. En esta ocasión, con Fene como testigo, la entidad comarcal desplegó 50 judokas que volvieron cargados de medallas.

Esa lluvia de metales empezó con los benjamines que sumaron dos oros (Iago Rubianes y Carla Salvador), dos platas (Paula Estraviz y Enzo Pérez) y cinco bronces (Marco Pérez, Martín Vila, Álex Pérez, Isabella Cidoncha y Victoria Díaz). Continuó con las cinco preseas de la categoría alevín en la que destacaron los primeros puestos de José Cancio y José Luís García; la segunda posición de Adrián Lage y los terceros lugares de Xan Viñas, Alberto Troncoso y Aina Siso.

Los infantiles, por su parte, finalizaron primeros como equipos y sumaron cinco oros (Alba Bollo, Xeila Herrera, Julio Freire, Iago Miño y Xabier Allegue, y el bronce de Ary Rodríguez). En cadetes, Iria Martínez fue la campeona, mientras que Amelia Tenreiro y Lucía Soto fueron segundas. Por último, el equipo sénior mixto, compuesto por Alba de Bernardo, Sofía Alonso, Bruno Carrodeguas, Iago Faro, Adrián Seco, Alexandre Faro, David Herrera y Pablo López fueron terceros.