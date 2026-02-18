El Grupo Bazán firma una gran segunda posición en Lalín

Los integrantes del Grupo Bazán posan con el botín cosechado en Lalín Cedida

La comarca no para de celebrar éxitos. En esta ocasión, se trata los cosechados en el Campeonato Gallego absoluto y clubes de karate que se disputó el pasado fin de semana en Lalín (Pontevedra). Y es que el los distintos clubes desplazados hasta allí (Grupo Bazán, Bunkai, Renbukan, Escuela Superior de Kárate Shiai Narón, Escuela Superior de Karate Narón, Karate Casino de Ares y Escuela de Karate Cedeira) dejaron su impronta, así como María Ventureira, que compite para el San Francisco de Teo.

Todos ellos tuvieron un rendimiento excelso, especialmente el Grupo Bazán, que finalizó en el segundo lugar por equipos del certamen absoluto al sumar seis medallas, que se repartieron en tres oros, cosechados por Marta González –tanto en kata como en kumite– y Eliseo Penabad –kumite–; dos platas, obra de Eliseo –kata– y Adrián Ameneiros –kumite– y el bronce de Lía Penabad, en kata. Además, sumó un bronce con su equipo mixto sénior de kata.

También destacó el Bunkai, en la modalidad de combate, en la que logró dos oros de Alejandro Varela y Bruno Díaz, y a los bronces de Hugo Teijeiro, Martina Soto y Natalia Díaz. Mientras que por equipos consiguió un primer puesto con el conjunto sénior femenino y dos terceros lugares con el sénior masculino y el juvenil mixto.

María Ventureira, en acción durante el Gallego Cedida

De igual manera, tuvo un papel destacado el Renbukan. El conjunto fenés acumuló tres preseas, todas ellas en kumite, siendo dorada la cosechada por Lucía Guerrero y plateadas las de Bruno Vázquez y Ramón Ignacio de Temple. Mientras que Marcos López, bronce, y Cristina Cuñarro, plata, fueron los medallistas de la Escuela de Karate Shiai Narón. Sus vecinos de la ESKN sumaron un bronce por medio de Adrián Peña, mientras que el equipo de Cedeira de kata, en la categoría cadete, también se llevó ese mismo metal.

Por último, hay que destacar el papel de María Ventureira, que se llevó un bronce en kata sénior, a pesar de ser júnior, y contribuyó al oro logrado por el equipo de kumite cadete-júnior del Teo.