Paula Pérez, debut con dulce sabor chocolate

Parte de la delegación autonómica en Valladolid Cedida

La primera gran cita estatal del tiro con arco de este 2026 disputada en Valladolid se abrió y cerró con un gran protagonismo local, y no sólo por la presencia del olímpico pontés Daniel Castro Barcala en el “top 10” en su primera cita de este nivel en arco compuesto, sino, y especialmente, por la gran presencia del futuro de la disciplina de la comarca. Seis nombres del Arco Narón formaban parte de la delegación autonómica, tras conseguir la mínima exigida por la Federación Española, demostrando su potencial tanto en las citas de base como en la prueba absoluta.

Una competición en la que, además, se estrenaban en el panorama nacional las sub 15 Adriana Rodríguez y Paula Pérez. Y a punto estuvo esta última de debutar en un Estatal con una presea, siendo el combinado de Andalucía el que se interpuso entre Rodríguez y su compañero el pontevedrés Alberto Sobrado y el bronce.

Tras superar en cuartos a Castilla y León (5-1) y ceder por este mismo marcador ante la primera del “round”, Baleares, el grupo gallego entró a luchar por el tercer lugar. Una tirada que se vio afectada por un parón en la competición cuando Pérez y Sobrado iban ganando 2-0. Esta pausa favoreció al grupo andaluz que le dio la vuelta al duelo para vencer 2-6, si bien la del Arco Narón firmó un gran cuarto lugar.

También en individual tuvo un gran resultado, ya que inscribió su nombre en el “top 10”, al ser novena, con su compañera Rodríguez sin poder disputar el cuadro final. Sus compañeros Elías Montenegro –único júnior gallego–, y las cadetes Lúa Teijeiro, Lía Lage e Iria Zaragoza, con unos complicados cruces, concluyeron los tres en la decimoséptima plaza.

Más difícil todavía

Por equipos, las tres formaron del grupo gallego, también con duros rivales que en este caso las dejaron octavas, con Teijeiro y el ourensano Beltrán Doval octavos en mixto y Perez y Rodríguez, séptimas en su categoría.

Tanto Montenegro como Teijeiro y Lage estaban clasificados para la cita sénior, en un más difícil todavía, en el que el júnior logró pasar el corte, si bien en dieciseisavos le esperaba el internacional Pablo Acha, que ganó 1-7. No sería el único peso pesado en su camino, ya que por equipos, tras ganar a Cataluña, se encontró con Madrid, con el oro mundial Andrés Temiño, cediendo para ser octavos. En mixto y femenino, Montenegro y Teijiero y esta última junto con Lage y Rocha de Pontevedra, se despedían prematuramente de este complicado campeonato, siendo novenos.