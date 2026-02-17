Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Paula Pérez, debut con dulce sabor chocolate

La arquera local fue cuarta por equipos mixtos en un Nacional "indoor" con gran protagonismo naronés

Redacción
17/02/2026 22:09
Parte de la delegación autonómica en Valladolid
Parte de la delegación autonómica en Valladolid
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La primera gran cita estatal del tiro con arco de este 2026 disputada en Valladolid se abrió y cerró con un gran protagonismo local, y no sólo por la presencia del olímpico pontés Daniel Castro Barcala en el “top 10” en su primera cita de este nivel en arco compuesto, sino, y especialmente, por la gran presencia del futuro de la disciplina de la comarca. Seis nombres del Arco Narón formaban parte de la delegación autonómica, tras conseguir la mínima exigida por la Federación Española, demostrando su potencial tanto en las citas de base como en la prueba absoluta.

Una competición en la que, además, se estrenaban en el panorama nacional las sub 15 Adriana Rodríguez y Paula Pérez. Y a punto estuvo esta última de debutar en un Estatal con una presea, siendo el combinado de Andalucía el que se interpuso entre Rodríguez y su compañero el pontevedrés Alberto Sobrado y el bronce.

Castro, en la jornada de puertas abiertas del Club Sílex en sus nuevas instalaciones

Daniel Castro, arquero olímpico pontés: “El tiro con arco me dio mucho más que medallas que colgar en la pared”

Más información

Tras superar en cuartos a Castilla y León (5-1) y ceder por este mismo marcador ante la primera del “round”, Baleares, el grupo gallego entró a luchar por el tercer lugar. Una tirada que se vio afectada por un parón en la competición cuando Pérez y Sobrado iban ganando 2-0. Esta pausa favoreció al grupo andaluz que le dio la vuelta al duelo para vencer 2-6, si bien la del Arco Narón firmó un gran cuarto lugar.

 También en individual tuvo un gran resultado, ya que inscribió su nombre en el “top 10”, al ser novena, con su compañera Rodríguez sin poder disputar el cuadro final. Sus compañeros Elías Montenegro –único júnior gallego–, y las cadetes Lúa Teijeiro, Lía Lage e Iria Zaragoza, con unos complicados cruces, concluyeron los tres en la decimoséptima plaza.

Más difícil todavía

Por equipos, las tres formaron del grupo gallego, también con duros rivales que en este caso las dejaron octavas, con Teijeiro y el ourensano Beltrán Doval octavos en mixto y Perez y Rodríguez, séptimas en su categoría.

Tanto Montenegro como Teijeiro y Lage estaban clasificados para la cita sénior, en un más difícil todavía, en el que el júnior logró pasar el corte, si bien en dieciseisavos le esperaba el internacional Pablo Acha, que ganó 1-7. No sería el único peso pesado en su camino, ya que por equipos, tras ganar a Cataluña, se encontró con Madrid, con el oro mundial Andrés Temiño, cediendo para ser octavos. En mixto y femenino, Montenegro y Teijiero y esta última junto con Lage y Rocha de Pontevedra, se despedían prematuramente de este complicado campeonato, siendo novenos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Parcelas Vilar do Colo. J10

CASA 47 licita más de 21.000 m2 de suelo en el polígono de Vilar do Colo
Verónica Vázquez
Imagen de archivo de maquinaria realizando desbroces en el municipio

Fene licita el servicio de desbroce para actuar en 420 kilómetros de su red viaria municipal
Verónica Vázquez
Estado del lavadero tras muchos días de lluvias

La actuación en el lavadero de Fonte da Cal, en Chanteiro, enfrenta a Concello y vecinos
Verónica Vázquez
La formación apuesta por la remunicipalización de los servicios

Esquerda Unida de Narón responsabiliza a TEGA de la “privatización” de servicios
Redacción