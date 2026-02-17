Mi cuenta

Diario de Ferrol

Natación

Galicia finaliza en la séptima plaza en el Nacional

Aroa Jiménez, Miguel Graña y Diego Troitiño, del Natación Ferrol, formaron parte del combinado "irmandiño"

Redacción
17/02/2026 20:15
Los nadadores gallegos, antes de una prueba
Los nadadores gallegos, antes de una prueba
FEGAN
La selección gallega de natación, que contó con tres representantes del Natación Ferrol, finalizó en séptimo lugar en el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas infantil y júnior que se disputó el pasado fin de semana en el Complexo Deportivo Rías do Sur (Pontevedra). 

Los nadadores locales (Diego Troitiño Hermida, Aroa Jiménez Filgueira y Miguel Graña del Solar) contribuyeron a este éxito gracias a su buen desempeño en las distintas modalidades en las que participaron. De todos ellos, el más destacado fue Troitiño. Este infantil, que compitió en espalda, fue de menos a más. Empezó su participación con un undécimo puesto en los 50 metros. Aunque era un buen resultado, sabía que podía dar más y así lo demostró con su séptimo lugar en 100, pero nada que ver con ese cuarto puesto que cosechó en la distancia más larga, la de 200 metros. 

De hecho, esa medalla de chocolate bien pudo haber sido de bronce, ya que se quedó a menos de un segundo de Samuel Santiago (Castilla La Macha), que fue el encargado de escoltar al ganador Adrián Calvo (Cataluña) y a Miguel Sánchez (Madrid). Después de ese buen rendimiento de Troitiño fue el turno de Aroa Jiménez. La del Natación Ferrol, que compitió en estilos y braza cosechó grandes resultados. Los más destacados fueron el sexto puesto logrado en 200 mariposa y el duodécimo lugar en 400 estilos. 

Por último, Miguel Graña, el único júnior local, sólo compitió en braza, y tuvo un buen desempeño, pero el nivel de la prueba fue muy alto. Aun así, finalizó en las tres categorías en el “top 20”. 

