Daniel Castro, arquero olímpico pontés: “El tiro con arco me dio mucho más que medallas que colgar en la pared”

El tiro con arco nacional, al menos sus selecciones de recurvo, se quedan este año totalmente huérfanos de un talento comarcal que iluminaba la indumentaria estatal desde inicios de la década de 2010.

Tres lustros después, y con el conocido y controvertido proceso de selección para los diferentes combinados ya en marcha desde principios de este mes, ese trabajo que desde su inicio hasta ahora estuvo encarnado por la pontesa Gema Buitrón, la ferrolana de Arco Narón Iria Grandal y los también arqueros del Sílex Miguel Alvariño y Dani Castro –estos tres últimos olímpicos– queda sin representación ni recompensa.

Castro –As Pontes, 1997– ha sido el último en bajarse de esta nave, casi empujado más que por decisión propia. No se ha desvinculado en ningún caso de esta disciplina, si bien, y ahora residiendo en Lugo, y tras una etapa vinculada de manera profesional al ocio nocturno de la ciudad, ha encontrado un confortable hueco, casualmente, al lado de otro deportista de alto nivel, el jabalinista Manuel Uriz, a cargo del centro Activa 3.

¿Cómo ha sido el regreso de Madrid a donde se fue en 2017, de la Blume, ahora a casa?

Activa 3 fueron los que me echaron un cable ya según dejé el centro de alto rendimiento. Estoy muy agradecido con ellos porque estoy aprendiendo un montón. Y al final también me permite compaginarlo con el mundo del deporte, al no trabajar los fines de semana, normalmente puedo compaginarlo con competiciones. De Lugo, incluso, no sé si de Galicia, pero me atrevería a decir que es el mejor sitio para poder entrenar. Y me siento bastante afortunado de estar ahí con ellos. En principio lo que hago es entrenamientos personales a la gente, grupos, individuales, en pareja... depende de la demanda de la gente. También estoy dando clases de movilidad y estiramientos y voy a empezar a dar también clases de pilates.

Por su tono de voz se nota que ha encontrado, en este momento, su sitio.

La verdad que me llena, me siento súper completo, porque al final es mi mundo. Me muevo en algo que estudié, tengo la suerte de que también tengo el trabajo súper cerquita. Contento porque al final también los compañeros, el ambiente, hace que sea muy bueno. Es como si fuera una familia. Es como ir a una segunda casa.

A la gente que viene les diría que disfruten de la etapa, porque aunque parezca que es muy larga, llega la hora de la verdad y es muy corta

Y, como bien ha señalado, le permite seguir entrenando, ahora en la modalidad de compuesto e incluso ser “top 10” en el pasado Nacional.

A día de hoy estoy como intentando decidir si finalmente me quedo en el compuesto o sigo en el recurvo. Lo que pasa es que es verdad que ahora mismo la modalidad de compuesto me permite entrenar mucho menos y rendir a un nivel bastante aceptable. Por ejemplo, siendo sincero, y la gente seguramente no me creerá, pero es la realidad, desde que empecé a trabajar cogí el arco tres o cuatro días antes del Campeonato de España y quedé noveno. Para mí me parece que es un resultado aceptable en comparación a los días que entrené. Eso en satisfacción personal sí que es verdad que me llena bastante. Es decir, si le dedicara un pelín más de tiempo, cosa que estoy barajando...

¿Recurvo? Sí, si el tiempo me lo permite, las circunstancias de la vida me lo permiten, porque al final nunca se sabe, ¿no? Pero ya también sabiendo que el compuesto es olímpico, estoy ahí como que puedo decidir. Siento que tengo capacidad de poder adaptarme a las dos modalidades perfectamente después de ver el resultado del campeonato esta semana. Ahora trabajo 35 horas semanales y antes eran 35 de puro entreno. Ahora tengo que intentar saber si de verdad puedo o me compensa todo el esfuerzo. Pero lo estoy intentando, sin probarlo no voy a saber.

Hace un año estaba disputando el selectivo para la selección ¿Sabía que iba ser el último?

Sí, porque la Federación ya no me quería y los que me ayudaron fueron José Ramón Díaz-Flor –exdirector de la Blume– y Pablo del Río –psicólogo deportivo–, que fueron los únicos que miraron para que pudiera terminar mis estudios y seguir compaginando los entrenos allá en Madrid. Y fueron los únicos que me echaron una mano. Que haya terminado la carrera, eso se lo debo a ellos,. y a mi novia, que también me ayudó un montón.

¿Quién le está acompañando en este nuevo camino con el arco compuesto?

La gente del club –Sílex–. Al final lo hacen de forma desinteresada y también hay una persona que me está ayudando en los entrenamientos, que es Óscar Berrocal, que es un compañero que tira en la misma modalidad. De hecho, vamos a competir ahora el 28 de febrero en Asturias. Me siento muy arropado porque es una persona que me da muchos consejos y siento que también quiere el bien para mí. Y lo que más agradezco es la flexibilidad que me da mi jefe en ese sentido. Es el que yo creo que más me está ayudando. De hecho, se preocupa un montón por cómo me van las cosas.

Echo de menos esa sensación de sentir que te estás jugando algo muy grande. Que te estás jugando un título mundial

Encajando las piezas de su nueva vida. ¿Da para ponerse nuevos objetivos a nivel deportivo?

Para mí ahora el objetivo principal y el más importante es disfrutar, al margen de cualquier resultado que haya. Sabes que si disfrutas cualquier resultado que venga va a parecer positivo y se va a aprender de ello. Ese y sobre todo sentirme competitivo, como me sentí este fin de semana, con cualquier cosa que me pongan. Si tengo que cambiar de arco, sentirlo también, que es una de las cosas que más me hace también disfrutar. Si no me sintiese competitivo no iría al de España.

¿Echa algo de menos de su etapa en Madrid?

Pocas cosas. Los desayunos de la Blume, la comodidad que podías tener y a lo mejor la rutina. Levantarte, ir a entrenar, al gimnasio, descansar... Ahora, por ejemplo, no puedo hacer eso al cien por cien porque, claro, si me reviento a entrenar, luego no estoy al cien por cien en mi trabajo. Y si estoy al cien por cien en mi trabajo, pues tampoco puedo estarlo en el entrenamiento. Pero bueno, cada día intento irme satisfecho. Es buscar un equilibrio y que hagan armonía ambas cosas, que yo creo que sí que es posible. A veces lleva un poco más de tiempo, a veces no sale, pero otras sí sale. Entonces hay que ir conviviendo con esas cosas.

¿Y de esos viajes y competiciones con la selección?

Echo de menos esa sensación de sentir que te estás jugando algo muy grande. Que te estás jugando un título mundial, que te estás jugando… Esas cosas que te hacían sentir sensaciones que no siente una persona de a pie. Es lo que echo más de menos.

¿Considera que el tiro con arco le ha dado muchas cosas?

Pensaba que no y, de hecho, estaba muy frustrado en 2022 cuando habíamos quedado subcampeones de Europa y mi cabeza me estaba todo el rato diciendo que el tiro con arco no era nada agradecido porque yo me estaba esforzando mucho más que otras personas para poder conseguir las cosas... Y, en cambio, cuando terminó toda esta etapa, cuando falleció mi abuelo, tuve ahí un punto de inflexión muy grande y me di cuenta de que el tiro con arco me había dado muchas más cosas de las que no se ven en el día a día.

Me dio valores, me dio disciplina, me dio esfuerzo, tolerancia al fracaso, me dio ser capaz de atender a muchas cosas a la vez y no perder la cabeza. Ser capaz de gestionar momentos de estrés, momentos de depresión, tanto en lo laboral como en lo deportivo. Y, bueno, sobre todo, el ampliar la zona de confort. Sentí que el deporte me dio medallas, obviamente. Ojalá me hubiera dado muchas más, porque sí que sentí que en momentos no era agradecido, pero también me dio cosas que valen mucho más que una simple medalla que va a estar colgada en la pared. Me ha dado cosas que voy a utilizar en mi día a día. Creo que es el logro más importante, el haberme dado cuenta de todas esas cosas y sentirse privilegiado por haber vivido tantas experiencias.

Desde toda esa experiencia, ¿qué le diría a esa nueva generación de arqueros que ahora toma su relevo?

Que disfruten de la etapa, porque aunque parezca que es muy larga, llega la hora de la verdad y es muy corta. Hay que disfrutar cada momento, aprender un montón y sobre todo que no se pierda la humildad. Que sigan trabajando duro porque al final hay que seguir construyendo historia.

Nosotros hicimos historia por encima de otra que han hecho otros deportistas, entonces un poco ese respeto que yo creo que también hay que seguir teniendo y valorar lo que han hecho otros por el tiro con arco español. Y los que estamos ahora ya en esta situación, que ya hemos dejado un poco el alto nivel para centrarnos un poco en la vida laboral, pues ver que también hay gente que está consiguiendo logros y alegrarse de todo lo que están consiguiendo. Al final, también quizás algún día has servido de ayuda para que ellos también consigan sus objetivos.