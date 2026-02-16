Paso firme de Antón Díaz al oro estatal

Díaz, levantando el trofeo que acredita el combinado gallego como campeón Cedida

El pasado año ya lo rozaron y este año lo consiguieron. El combinado autonómico masculino sub 16 de marcha dio ese paso al frente que le quedó pendiente hace poco más de doce meses en su participación en el Campeonato de España dirimido en Marín, en Pontevedra. Y si en esta cita disputada en casa el combinado gallego se colgó el bronce, los mil kilómetros que separan esta localidad con la nueva sede estatal no han hecho más que mejorar el resultado gallego.

Una puesta en escena en la que, de nuevo, volvió a estar un Antón Díaz Gómez –Atletismo Narón–, ahora ya como sub 16 de segundo año, y encabezando al combinado “irmandiño” en Murcia, y ya cuenta en su palmarés con el título nacional de marcha sobre cinco kilómetros. Díaz fue la guía para el resto de sus compañeros de selección, ocupando la cuarta posición en la general con su mejor marca de la temporada, 24:24, colocándose entre los más destacados tras ser undécimo el pasado año.

Y si bien, ese registro no fue el mejor para un deportista naronés que llegó a esta competición estatal todavía cogiendo forma, como señala su preparador, Manuel Polo, el integrante del Atletismo Narón ya demostró en octubre en Toledo que este ejercicio podía contar con competiciones muy interesantes, consiguiendo un registro de 23:50, siendo esta su mejor marca personal.

En Cieza, Díaz cerró una parte de arriba de la tabla en la que los tres primeros clasificados –Marcos Ruiz Pérez, Gabriel Moreno Ramírez e Iago da Silva Porras– consiguieron todos ellos sus mejores registros de siempre, lo que da buena cuenta del nivel vivido en esta competición estatal. El del Atletismo Narón fue el mejor de una delegación “irmandiña” en la que sus compañeros Pablo Pérez y Mateo Miñán cerraron también su concurso en el “top 10”, en la séptima y novena posición, para colocar a Galicia en lo más alto de la clasificación. Andalucía y Madrid firmaron la segunda y tercera posición, respectivamente.

El del Atletismo Narón continúa así su gran progresión, tanto en marcha como en otras modalidades tan diferentes como la jabalina, en la que, cabe recordar hace unos días se proclamó campeón autonómico. Díaz no fue el único local en liza en la prueba murciana, ya que hasta Cieza también se desplazó su compañera de club Celtia Bedía, en su caso en una carrera femenina sub 20 en la que la deportista del Atletismo Narón fue vigésimo cuarta clasificada.

Belén Toimil

Muy cerca de esta localidad murciana en la que Díaz añadió su oro nacional en marcha al bronce firmado el pasado año, otra deportista que también estuvo en el Atletismo Narón, la olímpica Belén Toimil abrió la campaña. La de Mugardos formó con el Playas de Castellón en el Nacional por clubes en pista corta-Copa Iberdrola en Valencia, defendiendo un título logrado el pasado año y que no pudieron retener.

Toimil inició su año competitivo en la segunda posición en el Velódromo Luis Puig, con un mejor lanzamiento en el concurso de peso de 16,77 metros, siendo superada en la tabla por Eliana Arruda Bandeira. La deportista del Diputación Valencia se acercó peligrosamente a los 18 metros –17,96 metros–, para sumar los ocho puntos del triunfo. Una cifra que ayudó a su entidad a ser la nueva ganadora, con Toimil y sus compañeras en el segundo lugar.