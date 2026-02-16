El Costa Ártabra femenino, la nota positiva del fin de semana

El BBCA femenino ganó a un rival directo por la salvación Daniel Alexandre

Después de varias jornadas rozando la victoria, que se escapaban por pequeños detalles, el Costa Ártabra femenino, que compite en la Primera Nacional, se reencontró con ese sabor dulce del triunfo tras superar al Arxil Mafari (59-65). Además, ese fue el único resultado positivo de los equipos locales, ya que ni el equipo masculino, ni el Basket Ferrol ni el Baxi Ferrol Hotel Almirante replicaron.

Sin duda, ese hecho fue muy importante para el equipo que dirige Carlos Vázquez debido a que “era un partido muy importante para nosotras, aunque teníamos algunas bajas, había que ganarlo”, indicó el técnico. Y eso que la cosa no empezó de la mejor manera. Durante el inicio del encuentro “ellas estuvieron mucho mejor que nosotras. Nos costaba hacer el balance defensivo, perdimos muchos balones en ataque y eso contribuyó a que se fuesen dos arriba al descanso", señaló.

Con todo, "en la segunda parte salimos mucho mejor. Robamos más balones y defendimos muy bien. También hubo un momento que cambiaron la defensa a Carla Peña, que aprovechó para marcar tres triples seguidos e irnos en el marcador. Cuando el partido parecía que estaba prácticamente decidido, metieron una presión y a nosotras nos costó un poco sobrepasarla y nos recortaron hasta el resultado final. En general fue un buen partido”, sentenció Carlos Vázquez.

Esa sensación positiva no se pudo trasladar hasta A Coruña, donde el equipo masculino, que milita en Primera Autonómica, no pudo contra un Maristas Daypa que fue superior (82-71). El conjunto de Carlos Cotovad fue desde el primer momento a remolque debido al gran acierto exterior de su rival, el cuál no eran capaces de contrarrestar de manera eficaz. No fue hasta el segundo cuarto en el que los ártabros, que apretaron más en defensa y lograron reducir la diferencia a sólo siete puntos cuando se llegó al entre tiempo (41-34).

Esa remontada tuvo su continuidad en el tercer acto gracias a su buen hacer ofensivo y esa mejora defensiva, que cortó el caudal anotador del conjunto herculino. Eso le permitió tener su primera ventaja en el encuentro (60-62). Sin embargo, en los últimos diez minutos ese trabajo se fue por tierra, ya que la defensa ártabra volvió a hacer aguas y eso lo aprovechó el Maristas para endosarle un parcial de 22-9 y ganar.

Pero las malas noticias no quedaron ahí. El Basket Ferrol no pudo contra un Óptica Cambre (84-59), en un partido “que empezamos muy mal. No entramos nada bien y en nada se nos fueron a veinte puntos. Hubo momentos, después de apretar mucho arriba, robar algún balón y meter intensidad pudimos ponernos a siete puntos”, indicó Suso Varela, que reconoció que “después ellos usaron su veteranía y su fortaleza física debajo del aro para volver a escaparse en el marcador. Hay poco que objetar. Nos ganaron bien. Hay que aprender de este tipo de partidos”, finalizó.

Por último, este fin de semana se cerró con la derrota del Baxi Ferrol frente al Galogrin (66-64), en un duelo muy disputado, con muchas alternativas y que no se decidió hasta los instantes finales debido al mayor acierto del cuadro local en las últimas jugadas del encuentro.