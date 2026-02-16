El Basketmi Ferrol cae frente al Villa de Leganés

Imagen de archivo de un partido del Basketmi Cedida

Por segunda semana consecutiva, el Abeconsa Basketmi Ferrol no pudo celebrar una victoria. Tras haber logrado tres seguidas que le habían aupado hasta la quinta plaza, lo cierto es que sus dos últimos rivales, el Puertollano y el Villa de Leganés (54-43), segundo y tercer clasificado, respectivamente, impidieron que los de la ciudad naval siguiesen con su racha positiva de resultados.

Desde el primer momento, se supo que no iba a ser un partido fácil para la expedición local. Y es que en su camino hacia Leganés, cuando estaban a la altura de Lugo, una piedra entró por la ventana del portón del autobús y la reventó. Eso provocó un estado de nervios debido al susto por ese suceso, a la incertidumbre de saber qué iba a pasar y al frío y lluvia que se colaba.

Todo eso aún estaba en su memoria cuando comenzó el duelo en el Pabellón Olimpia. Su rival aprovechó esos nervios y el poco acierto del Basketmi para coger una renta bastante amplia. Los ferrolanos, durante la segunda parte, intentaron la remontada, pero pagaron en exceso ese mal inicio. Con todo, eso no quitó que todos los jugadores dispusiesen de algún minuto y ayudasen al equipo todo lo que pudiesen.

A pesar de la derrota, lo cierto es que el equipo compitió muy bien durante todo el encuentro. Tanto fue así que en el partido de la primera vuelta, disputado en Esteiro, cayeron por 30 puntos, mientras que ahora sólo lo hicieron por once, lo que habla muy bien de todo el trabajo que hace detrás el club de la ciudad naval.

De igual manera, la entidad también quiso recordar que tienen en marcha una asociación en forma de escuela deportiva sin ánimo de lucro que está abierta a todas las personas con diversidad funcional, dando igual que sean menores o adultos. Aunque el baloncesto es lo más practicado, también tienen “sitting volley” y “goalball”. Por ello, invitan a todo el mundo a que acuda los viernes, de 19.00 a 20.00 horas, al pabellón de Esteiro para realizar estas actividades con las que buscan que todos se sientan incluidos y libres.