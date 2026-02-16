Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Doblete para El Castro en el Campeonato Autonómico de Laracha

Darío Piroscia fue el mejor en veteranos

Redacción
16/02/2026 21:07
El equipo naronés, a la izquierda
El equipo naronés, a la izquierda
Cedida
El Club El Castro de Narón hizo frente a su primera competición autonómica del año y lo hizo con su presencia en el cajón en esta cita inaugural. Con la organización de la entidad de A Laracha, la delegación naronesa acudió al Campeonato Autonómico de pistola aire estándar para terminar segundo en la tabla de clubes. 

Uno de ellos fue el local Darío Piroscia Penado que en esta primera competición de carácter gallego consiguió también su primera medalla. El de El Castro fue el mejor en el grupo de competición de veteranos y continúa así en este 2026 con la buena racha de resultados con la que terminó el pasado año. Un 2025 en el que, cabe recordar, Piroscia, junto con Julio Ostalé y Pablo Trillo –misma composición que en citado Gallego–, se colgaron la plata en el Campeonato de España por equipos de pistola aire, en la competición disputada en Logroño.

Una medalla que llegó tras, asimismo, una gran actuación local en el Campeonato de España de aire comprimido en Granada, con la plata de Pirosica y Ostalé formando equipo con el deportista de la Hípica Manuel Martínez. Precisamente en esta entidad se disputará la próxima competición el Autonómico de aire velocidad a principios de marzo.

