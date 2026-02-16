Bruno Castro sigue volando y ahora lo hace hacia el Europeo

Castro, a la izquierda, rompió un nuevo récord autonómico Cedida

En un auténtico fin de semana festivo y de celebración, los festejos se trasladaron a las instalaciones de Expourense, en las que el XLI Campeonato Gallego en pista cubierta dejó no sólo numerosos podios para la delegación comarcal, sino también destacados registros e incluso mínimas para futuras presencias internacionales.

Así lo certificó el ferrolano del Coruña Comarca Bruno Castro. El multimedallista autonómico y nacional sigue aumentando su palmarés, ahora en categoría sub 18 y brillando también en competiciones sénior como fue el caso de la cita disputada en Ourense. Castro protagonizó un emocionante concurso de triple salto, en el que tuvo que esperar hasta su último intento para, no sólo celebrar el subcampeonato gallego absoluto –a sólo un centímetro del título logrado por Diego Míguez, de la Gimnástica de Pontevedra–, sino también su próxima presencia en el Campeonato de Europa sub 18.

Diallo, en la competición gallega Cedida

Los 14,83 metros logrados en el sexto intento suponen la mejor marca personal del local, un nuevo récord autonómico en esta franja de edad y la mínima para la competición continental que se disputará entre el 16 y el 19 de julio en Rieti, Italia.

Caras nuevas

Todo un espectáculo fue también la final masculina de 800 metros, con doblete local en el cajón de Ourense y dos nuevas mejores marcas personales. En una carrera de infarto, la nueva incorporación del Atletismo Narón Anxo Lado López se colgó el oro con un tiempo de 1:48.91, peleando hasta el final con Elian Numa López –Vicky Foods– y con el también deportista local Javier Picos –Marineda– completando este cajón, también una MMP de 1:51.83, y dejando claro que esta distancia tiene nombre propio de la comarca. Defendiendo los colores del Ría Ferrol Inés Oitavén colocó a la entidad de A Malta en lo más alto del podio. Lo hizo primero en la carrera de los 200 metros, en la que asimismo consiguió su mejor marca personal parando el cronómetro en 24.70.

Oitaven, con sus dos oros Cedida

Un dominio que también ofreció en la vuelta completa al anillo para sumar su segundo oro con 55.06 segundos. El club de la ciudad naval aumentó su particular medallero dorado gracias a la ceense Xiana Lago, sin rival en el concurso de lanzamiento de peso, en el que fue primer con un mejor intento de 13,52 metros. En una cita con un gran nivel, la delegación local fue una parte importante de este espectáculo destacando también los subcampeonatos de Irma Veiguela –Ourense– y de Adriana Castiñeira –Coruña Comarca–, en 800 y salto de altura, con mejor marca personal y la primera y de la temporada, la segunda.

También en otro concurso, en este caso el de longitud, a Diaou Diallo –Ría– sólo le hicieron falta dos buenos intentos para colgarse el bronce –5,62 metros–, el mismo lugar en el que terminó su compañera de club Eva Salvado en péntatlon, a sólo 50 puntos de la plata.