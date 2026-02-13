O Esteo, a lo suyo y a ganar en Zamora

O Esteo visita una complicada cancha Jorge Meis

Esperando que pare la lluvia, O Esteo pontés –19.00 horas, Municipal de La Rosaleda– mide el sábado fuerzas con un Caja Rural Atlético Benavente cuyos resultados no están acompañando al nivel que, sobre el papel, cuenta el rival de los de la villa.

Si bien, y tal y como señala el técnico Iván López “nós seguimos ao noso. Intentando sumar o máximo posible e vai ser un partido moi compricado no que ambos equipos xogámonos moito”. El conjunto de A Fraga, aunque cuenta con cierto margen para permitirse algún traspié –es segundo, a cinco puntos del tercero–, esto no entra en los planes del López. “Se conseguimos a vitoria practicamente deixamos a este rival descartado de cara ao playoff”, añadía. Sería el segundo triunfo pontés, que ya ganaron en casa 9-7, eso sí, en el último minuto.