Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

O Esteo, a lo suyo y a ganar en Zamora

Los de As Pontes pueden dejar por el camino a un rival por el playoff

Redacción
13/02/2026 19:28
O Esteo recibe a un equipo que necesita ganar para salir del descenso
O Esteo visita una complicada cancha
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Esperando que pare la lluvia, O Esteo pontés –19.00 horas, Municipal de La Rosaleda– mide el sábado fuerzas con un Caja Rural Atlético Benavente cuyos resultados no están acompañando al nivel que, sobre el papel, cuenta el rival de los de la villa. 

Si bien, y tal y como señala el técnico Iván López “nós seguimos ao noso. Intentando sumar o máximo posible e vai ser un partido moi compricado no que ambos equipos xogámonos moito”. El conjunto de A Fraga, aunque cuenta con cierto margen para permitirse algún traspié –es segundo, a cinco puntos del tercero–, esto no entra en los planes del López. “Se conseguimos a vitoria practicamente deixamos a este rival descartado de cara ao playoff”, añadía. Sería el segundo triunfo pontés, que ya ganaron en casa 9-7, eso sí, en el último minuto.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Obras en el pinar de Cabanas el pasado mayo de 2025

Bruselas investigará las actuaciones en el pinar de A Magdalena
Verónica Vázquez
La freixoeira elabora 200 unidades por hora

Entre “troula e troula”, As Pontes anima a disfrutar de su grelo y sus freixós en la feria del fin de semana
Redacción
Entroido Neda

Neda desafió al agua con música y humor en el comienzo del Entroido
Redacción
Fútbol. Racing contra Lugo

Misión (casi) imposible para el Racing de Ferrol
Juan Quijano