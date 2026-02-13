El remo gallego recibe a Cerdido en Noia
Varios canteranos locales del Celeiro estarán en la cita de ergómetro junto con Ares, Cedeira Narón, San Felipe y A Cabana
La delegación local de remo no tendrá que preocuparse, en principio, de alertas meteorológicas que condicionen el desarrollo de sus competiciones. Y es que durante todo el domingo se disputará en Noia un Campeonato Autonómico de remoergómetro que ha visto como en dos campañas su número de participantes ha aumentado en más del doble.
Unas cifras a las que, sin duda, contribuye la gran presencia de nombres de la comarca, procedentes del Remo Ares, Narón, A Cabana, Cedeira, San Felipe y las más recientes incorporaciones de Cerdido, formando con el Celeiro en varias de las pruebas de base.
En sénior, será el San Felipe el que pelee por las medallas en individual con Emma Vázquez, José Ángel Jarama, Escourido y Diego Barcia, mientras que en veteranos estará el incombustible Justo Pérez, doble campeón mundial en esta modalidad. Además de estas pruebas, también se disputarán citas por equipos, asimismo con muchas opciones locales.
Los bateles de la zona norte y Asturias se citan el sábado en Narón
Tras el inicio de la campaña zonal de bateles la pasada semana –retrasado por las condiciones meteorológicas–, el calendario de esta modalidad llega a la comarca, con la disputa de la III Bandeira-XXVII Trofeo Cidade de Narón. Un acto, que comenzará el sábado a las 15.00 horas, y que presentaron el edil de Deportes, Ibán Santalla y el presidente del organizador, Remo Narón, Bruno Vidal.