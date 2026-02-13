El remo gallego recibe a Cerdido en Noia

La joven delegación cerdidense, con el alcalde Alberto Rey Cedida

La delegación local de remo no tendrá que preocuparse, en principio, de alertas meteorológicas que condicionen el desarrollo de sus competiciones. Y es que durante todo el domingo se disputará en Noia un Campeonato Autonómico de remoergómetro que ha visto como en dos campañas su número de participantes ha aumentado en más del doble.

Unas cifras a las que, sin duda, contribuye la gran presencia de nombres de la comarca, procedentes del Remo Ares, Narón, A Cabana, Cedeira, San Felipe y las más recientes incorporaciones de Cerdido, formando con el Celeiro en varias de las pruebas de base.

En sénior, será el San Felipe el que pelee por las medallas en individual con Emma Vázquez, José Ángel Jarama, Escourido y Diego Barcia, mientras que en veteranos estará el incombustible Justo Pérez, doble campeón mundial en esta modalidad. Además de estas pruebas, también se disputarán citas por equipos, asimismo con muchas opciones locales.