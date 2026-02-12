Miguel Graña, Diego Troitiño y Aroa Jiménez, con Galicia en el Nacional

Jiménez y Troitiño, a la derecha, con su técnico Cedida

Con muchas caras nuevas, y otras ya conocidas, Galicia ejerce desde el viernes y hasta el domingo de anfitriona en el Campeonato de España por selecciones júnior e infantil. Una competición que se disputa en Pontevedra y en la que, de nuevo, el combinado “irmandiño” contará con varios nombres en su lista de deportistas.

Repite respecto a la competición del pasado año en Palma de Mallorca un Miguel Graña en su último año júnior y lo hará para disputar, en principio, todas las distancias de braza –50, 100 y 200 metros–.

El Natación Ferrol contará con otros dos nombres en la selección autonómica, ya en infantil, de la mano de Aroa Jiménez Filgueira y Diego Troitiño Hermida, con un apretado calendario la primera –400 y 200 estilos y 50 y 200 mariposa– y también en tres citas el segundo –20, 100 y 200 espalda–. El pasado año, Galicia finalizó en una trabajada quinta posición con Nico Astigarrabía o Sergi Navarro como puntas de lanza de la delegación local.