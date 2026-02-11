Mi cuenta

La juventud y progresión del Marquiño causa el primer tropiezo al Círculo Ferrolán A

El derbi en Primera entre el CFX C y el Narontec cayó para el grupo de la ciudad naval 

Redacción
11/02/2026 21:46
Duelo dirimido por la formación B ferrolana en su casa
Duelo dirimido por la formación B ferrolana en su casa
Cedida
Las escuadras comarcales volvieron a ponerse delante de los tableros en, sobre el papel, la tercera jornada de competición, la segunda en realidad. Unos choques en los que, en División de Honor, el Círculo Ferrolán –CFX– sufrió su primer traspié. El grupo de la ciudad naval vivió su primer desplazamiento y su primera derrota, ante el joven conjunto del Marquiño. Eso sí, el tropiezo fue por la mínima (3,5-2,5), por lo que el equipo ferrolano no se aleja en exceso de la cabeza de la tabla. 

Y la moneda, en Preferente, le salió cara al CFX B, ya que también por esta escasa diferencia ganaron al Xaquedrum de Lugo, en la que fue su primera victoria de la campaña. Un ejercicio en el que en Primera División se dio el primer derbi entre el CFX C y el Narontec. Un choque en el que el conjunto ferrolano demostró que, a estas alturas de ejercicio, está un punto por encima, haciéndose con la partida por un claro 3,5-0,5.

Un triunfo que coloca a la escuadra de la ciudad naval quinta y a la naronesa, duodécima. En Segunda División, los puntos llegaron de la mano de este club ferrolano, ante el Xaquedrum y ante el Betanzos. Por su parte, el Torreón y el Narontec no tuvieron la misma fortuna ante Mirko B ni Sigrás. En Tercera, el Ortigueira sigue líder al ganar al CFX H, en una jornada con empate entre Narón Promesas y CFX F.

