Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Hugo López disputa su primera cita internacional en la Copa de Roma

El judoka de la AD Ferrolterra abrió su calendario ganando su primera pelea 

Redacción
11/02/2026 21:50
López se impuso en su primera pelea en Italia
López se impuso en su primera pelea en Italia
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Hugo López camina ya a nivel internacional. El deportista de la AD Ferrolterra consiguió su primer triunfo fuera de las fronteras estatales. El local participó en la Copa de Europa cadete dirimida en Roma, en un cuadro de menos 50 kilos en el que se reunieron más de medio centenar de nombres de todo el continente. López se impuso en su primera pelea al italiano Andrea Estuca, si bien cayó en la siguiente ante otro competidor anfitrión y ya no tuvo opción de acceder a la repesca. 

Local

Y mientras su compañero estaba en tierras romanas, aquí se disputó la primera jornada del Ranking Intercentros de Ferrolterra para deportistas benjamín, alevín, infantil y cadete. Una prueba en la que Xoel Siso –Miño– se impuso en cadete; Xabi Mauriz, Ion Freire –Utopía Narón– y Xabi Allegue –Pontedeume–, en infantil, mientras que en alevín estas primeras posiciones fueron Dana Ríos –Fene– y Alberto Troncoso –Utopía–.

A estos nombres se unieron los de Eizan Freire –Miño–, Iago Rubianes, Eyden Grandal –Fene–, Nicol Carro –Teixeiro– y Mateo Vila –Utopía–. La actividad se traslada ahora al pabellón de A Xunqueira en Fene, con la disputa el sábado de la cuarta joranda de la Liga Rías Altas, con la participación de casi medio millar de judokas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Temporal árbol caido acceso AP9 catabois

El fuerte viento de Nils deja sin luz a centenares de vecinos en Ferrolterra y dispara las incidencias
Redacción
Galán presentando otro título en la Central Librera de Dolores

Juan Galán presenta en Ares a los “Rotspanier”, escapados de Franco que terminaron en manos de Hitler
Redacción
Torrente Ballester teito do patio

La estructura de la cubierta del patio central del Torrente será de madera de abeto
Xosé Fandiño
Presentación Faladoiros Literarios

“Faladoiros Literarios”, un novo formato para achegarse a oito figuras de renome en Ferrol
Rita Tojeiro Ces