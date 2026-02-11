Hugo López disputa su primera cita internacional en la Copa de Roma

López se impuso en su primera pelea en Italia Cedida

Hugo López camina ya a nivel internacional. El deportista de la AD Ferrolterra consiguió su primer triunfo fuera de las fronteras estatales. El local participó en la Copa de Europa cadete dirimida en Roma, en un cuadro de menos 50 kilos en el que se reunieron más de medio centenar de nombres de todo el continente. López se impuso en su primera pelea al italiano Andrea Estuca, si bien cayó en la siguiente ante otro competidor anfitrión y ya no tuvo opción de acceder a la repesca.

Local

Y mientras su compañero estaba en tierras romanas, aquí se disputó la primera jornada del Ranking Intercentros de Ferrolterra para deportistas benjamín, alevín, infantil y cadete. Una prueba en la que Xoel Siso –Miño– se impuso en cadete; Xabi Mauriz, Ion Freire –Utopía Narón– y Xabi Allegue –Pontedeume–, en infantil, mientras que en alevín estas primeras posiciones fueron Dana Ríos –Fene– y Alberto Troncoso –Utopía–.

A estos nombres se unieron los de Eizan Freire –Miño–, Iago Rubianes, Eyden Grandal –Fene–, Nicol Carro –Teixeiro– y Mateo Vila –Utopía–. La actividad se traslada ahora al pabellón de A Xunqueira en Fene, con la disputa el sábado de la cuarta joranda de la Liga Rías Altas, con la participación de casi medio millar de judokas.