Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fútbol Sala

Ferrolterra vuelve a estar en el mapa de los Nacionales

Cinco jugadoras de la comarca acudirán al Campeonato de España de fútbol sala sub 14 y sub 16 que se disputará en Salou

Redacción
11/02/2026 20:06
La selección gallega sub 16, después de un entrenamiento
La selección gallega sub 16, después de un entrenamiento
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Que la comarca es una potencia en el fútbol sala no es ninguna novedad. Así lo demuestran, además de los múltiples jugadores y entrenadores que han salido a lo largo de los años, los clubes como O Parrulo Ferrol, Valdetires, A Fervenza o Lago Sport, entre otros, que hacen una labor muy importante por impulsar este deporte. No sólo hacen eso, sino que también forman a la juventud para que intenten conseguir su sueño. No todos llegan a cumplirlo, pero algunos sí. Esto es lo que les ha pasado a varias deportistas de la zona. 

En concreto, las jugadoras de Lago Sport Daniela Feal, Adair Legaspi y Laura García, así como Ángeles Vázquez y Sara Barros, de A Fervenza, podrán estar un pasito más cerca de lograrlo. Las cinco han sido citadas por Galicia para disputar el Campeonato de España de selecciones autonómicas sub 14 y sub 16, que tendrá lugar del 18 al 22 de febrero en Salou. Sin duda, una alegría inmensa para ellas y para el resto de sus compañeras, que ven como el nombre del equipo donde juegan y su comarca estará representado gracias a sus amigas. 

Grupo complicado

Daniela, Adair –que también participó con la selección autonómica de baloncesto en un campeonato de estas características– y Ángeles competirán con el combinado “irmandiño” de menor edad, mientras que Sara y Laura lo harán con el otro. Todas ellas buscarán demostrar la calidad que atesoran, como así hicieron el pasado mes de enero los representantes de la comarca que acudieron también a este certamen que se disputó en Tarragona. 

Respecto a este campeonato que se disputará en Salou, las primeras en debutar en Galicia serán las integrantes del combinado sub 14. Se estrenarán contra Cantabria el 18 de febrero, a las 10.00 horas, en el pabellón municipal de Morell. Dos horas más tarde, será el turno del cuadro sub 16, que hará lo propio contra el equipo cántabro. En la segunda fecha del campeonato, el 19, ambas selecciones se medirán, en el mismo horario que en la primera jornada, a la Comunidad Valenciana en el pabellón municipal Vila-rodona. 

Adair Legaspi y Daniela Feal, del Lago Sport, fueron convocadas con la selección gallega sub 14
Adair Legaspi y Daniela Feal, del Lago Sport, fueron convocadas con la selección gallega sub 14
Cedida

Por último, ambas cerrarán esta fase de grupos contra una Andalucía, que en la categoría de más edad defiende su título. En esta ocasión, los duelos se volverán a jugar en el pabellón de Morell. Ahí, es donde buscarán el pase a una “final four” en la que sólo ­accederá el primer clasificado de cada grupo, mientras que los segundos se jugarán del quinto al octavo puesto. Los terceros, por su parte, lucharán por las posiciones comprendidas entre la novena y la duodécima. 

Todos estos compromisos están previstos que se disputen entre el 21 y 22 de febrero, con horarios que comprenden desde las 10.00 horas hasta las 18.00. Todos esos encuentros, que se jugarán en los distintos pabellones de la zona, servirán para poner punto final a un campeonato que, año tras año, da a conocer al nuevo talento del fútbol sala nacional. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Temporal árbol caido acceso AP9 catabois

El fuerte viento de Nils deja sin luz a centenares de vecinos en Ferrolterra y dispara las incidencias
Redacción
Galán presentando otro título en la Central Librera de Dolores

Juan Galán presenta en Ares a los “Rotspanier”, escapados de Franco que terminaron en manos de Hitler
Redacción
Torrente Ballester teito do patio

La estructura de la cubierta del patio central del Torrente será de madera de abeto
Xosé Fandiño
Presentación Faladoiros Literarios

“Faladoiros Literarios”, un novo formato para achegarse a oito figuras de renome en Ferrol
Rita Tojeiro Ces