Ferrolterra vuelve a estar en el mapa de los Nacionales

La selección gallega sub 16, después de un entrenamiento Cedida

Que la comarca es una potencia en el fútbol sala no es ninguna novedad. Así lo demuestran, además de los múltiples jugadores y entrenadores que han salido a lo largo de los años, los clubes como O Parrulo Ferrol, Valdetires, A Fervenza o Lago Sport, entre otros, que hacen una labor muy importante por impulsar este deporte. No sólo hacen eso, sino que también forman a la juventud para que intenten conseguir su sueño. No todos llegan a cumplirlo, pero algunos sí. Esto es lo que les ha pasado a varias deportistas de la zona.

En concreto, las jugadoras de Lago Sport Daniela Feal, Adair Legaspi y Laura García, así como Ángeles Vázquez y Sara Barros, de A Fervenza, podrán estar un pasito más cerca de lograrlo. Las cinco han sido citadas por Galicia para disputar el Campeonato de España de selecciones autonómicas sub 14 y sub 16, que tendrá lugar del 18 al 22 de febrero en Salou. Sin duda, una alegría inmensa para ellas y para el resto de sus compañeras, que ven como el nombre del equipo donde juegan y su comarca estará representado gracias a sus amigas.

Grupo complicado

Daniela, Adair –que también participó con la selección autonómica de baloncesto en un campeonato de estas características– y Ángeles competirán con el combinado “irmandiño” de menor edad, mientras que Sara y Laura lo harán con el otro. Todas ellas buscarán demostrar la calidad que atesoran, como así hicieron el pasado mes de enero los representantes de la comarca que acudieron también a este certamen que se disputó en Tarragona.

Respecto a este campeonato que se disputará en Salou, las primeras en debutar en Galicia serán las integrantes del combinado sub 14. Se estrenarán contra Cantabria el 18 de febrero, a las 10.00 horas, en el pabellón municipal de Morell. Dos horas más tarde, será el turno del cuadro sub 16, que hará lo propio contra el equipo cántabro. En la segunda fecha del campeonato, el 19, ambas selecciones se medirán, en el mismo horario que en la primera jornada, a la Comunidad Valenciana en el pabellón municipal Vila-rodona.

Adair Legaspi y Daniela Feal, del Lago Sport, fueron convocadas con la selección gallega sub 14 Cedida

Por último, ambas cerrarán esta fase de grupos contra una Andalucía, que en la categoría de más edad defiende su título. En esta ocasión, los duelos se volverán a jugar en el pabellón de Morell. Ahí, es donde buscarán el pase a una “final four” en la que sólo ­accederá el primer clasificado de cada grupo, mientras que los segundos se jugarán del quinto al octavo puesto. Los terceros, por su parte, lucharán por las posiciones comprendidas entre la novena y la duodécima.

Todos estos compromisos están previstos que se disputen entre el 21 y 22 de febrero, con horarios que comprenden desde las 10.00 horas hasta las 18.00. Todos esos encuentros, que se jugarán en los distintos pabellones de la zona, servirán para poner punto final a un campeonato que, año tras año, da a conocer al nuevo talento del fútbol sala nacional.