El gran desembarco naronés en Valladolid

La delegación del Arco Narón, antes de poner rumbo al Campeonato de España en sala Emilio Cortizas

Con el viento a favor emprendieron ayer el rumbo la amplia delegación de la comarca que desde el jueves y hasta el domingo hará frente a un maratoniano, y esperan que satisfactorio, Campeonato de España en sala individual y por selecciones autonómicas.

Con, en esta ocasión, la borrasca Nils haciendo de inesperada compañera de viaje desde Narón a Valladolid –cambiando en la ciudad pucelana la alerta por vientos a poner la vista en el aumento del caudal de ríos, entre ellos el Duero–, el Arco Narón se presenta en el pabellón 2 del Recinto Ferial pucelano con el gran trabajo realizado por su cantera en forma de los nombres de Adriana Rodríguez, Paula Pérez, Lía Lage, Iria Zaragoza, Lúa Teijeiro y Elías Montenegro.

La entidad naronesa estará presente desde el grupo de edad sub 15 hasta el sénior, gracias al buen hacer de sus deportistas que, todavía de base, también lograron el billete para la competición absoluta. Este es el caso tanto de las sub 18 Lía Lage y Lúa Teijeiro como del sub 21 Elías Montenegro, en una prueba que se desarrollará el sábado y el domingo, tanto en individual como por equipos.

Pero antes, a los nombres naroneses les tocará empezar la casa por el tejado, a demostrar todo su potencial en sus respectivas categorías. Esas en las que, por ejemplo, Tei­jeiro llega como segunda clasificada en el ranking nacional en sala sub 18 –siendo además la primera en el gallego de su edad y absoluto–, en el que Lage es novena y Montenegro iguala posición en júnior.

Unos galones que esperan se plasme en la competición estatal que comenzará el jueves con el “round” clasificatorio sub 21, sub 18 y sub 15. Y si Teijeiro, Lage o Montenegro llegan ya con estas muescas en su palmarés, el camino para lograrlas comienza en Valladolid para sus compañeras Adriana Rodríguez y Paula Pérez en el cuadro de menor edad. Un estreno en competición nacional al que llegan con muchísima ilusión y ganas de hacer un gran papel.

Regreso olímpico

Además de la correspondiente pelea por estar en el mejor lugar en las citas individuales, la delegación naronesa podría asimismo brillar en las pruebas en las diferentes categorías por equipos mixtos –en los que entran la y el mejor arquero del “round”–, masculinos y femeninos –los tres mejores nombres–.

Las debutantes Rodríguez y Pérez estarán en el cuadro gallego femenino y es de esperar que en una de ellas en el mixto, y puede suceder que Teijeiro, Lage y Zaragoza compongan el combinado gallego sub 18. Por su parte, sin posibilidad de formar conjunto en sub 21, su compañero Montenegro sí que podría estar en sénior.

Y si esta numerosa y prometedora delegación buscará el mejor resultado local en la modalidad de recurvo, en compuesto lo hará el internacional y olímpico Daniel Castro Barcala. El del Sílex, ya de vuelta en casa tras su etapa en la Blume madrileña, ha cambiado de “arma” y ahora apuesta por un arco compuesto que, además, en Los Ángeles 2028 formará parte por primera vez de unos Juegos.

Castro formará parte del combinado gallego conformado por casi una decena de deportistas en esta modalidad que, merced a este anuncio, a repuntado en su práctica. Al igual que sus compañeros de recurvo sénior, el pontés afrontará su clasificatorio el sábado por la mañana, con las eliminatorias previstas para el domingo.

Un cambio con el que Castro puede seguir aumentando su abultado palmarés y, quién sabe, contar con medallas nacionales tanto en la modalidad de recurvo como en la de compuesto. Eso sí, y tal y como señala el pontés “voy sin expectativas”, en una nueva etapa en al que sus obligaciones laborales le impiden invertir el tiempo que le gustaría a la disciplina, además de su condición de “novato” en la modalidad. Aunque, el que tuvo, retuvo... o, al menos, avanza más rápido.