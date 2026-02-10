Sofía Couce abre la gran semana naronesa

Couce, durante su participación en el pasado Europeo Cedida

Competiciones internacionales, nacionales, autonómicas y locales. Así de apretado y emocionante se presenta el calendario deportivo del Tenis de Mesa Narón en esta semana carnavalesca en la que la delegación local puede terminar “disfrazada” de medallistas con la selección española, estatal o gallega.

Será la naronesa Sofía Couce, ahora en las filas del C.D. Nervión, la que vuelva a enfundarse la indumentaria de la selección española. La tenista local será uno de los 26 nombres del combinado nacional que el miércoles debuten en el WTT Youth Contender Vila Real, en Portugal. Lo hará por partida doble, con su participación tanto en el cuadro individual como en dobles mixtos, en ambos casos en el grupo de edad sub 19.

Couce disputará sus primeros encuentros en tierras lusas formando pareja con su compañero de selección Luka Kidasheli, que ya sabe lo que es ser medallista en esta cita internacional, llegando a Portugal tras colgarse el bronce en Túnez el pasado octubre. Este tándem debutará en treintaidosavos ante la pareja israelí Zagori y Ternovykh. A nivel individual, Couce continuará su propio camino el jueves, en la fase de grupos en la que tendrá como rivales a la francesa Bled y la belga Lewyckyj.

En función de la longitud de su camino en esta cita internacional, Couce tendrá más o menos tiempo para descansar y recorrer los casi mil kilómetros que separan a esta localidad lusa de su próxima parada, Tarragona. Será en la ciudad catalana en la que naronesa cambie la camiseta roja por la de su club , el Nervión, para disputar el Campeonato de España absoluto, en la que será la única representante de la comarca. La deportista comenzará el lunes la competición formando equipo con su compañero de club Miguel Ángel Cabezas, con la balear Silvia Paris como pareja en dobles femeninos.

Narón por dos

No será esta la única competición que Couce dispute en tierras tarraconenses, ya que al citado campeonato le tomará el relevo del Torneo Estatal, en el que también estará la de Narón en la cita juvenil.

Si bien, no será ella la que estrene la presencia local en esta competición, ya que previamente entrarán en liza sub 21, sénior y máster. Será este fin de semana y serán sus excompañeras de entidad Julia Guerra –sub 21– y las veteranas Ana Belén Soto, Paula García y José Piñeiro las que primero cojan la pala en Tarragona. Una prueba la que posteriormente se unirán, junto con Couce, Candela Montero, Lucía Saura, Celia Sanz, Bella Martín y Valeira Piñón, en el programa para deportistas benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil.

La actividad tampoco parará para Saura, Sanz, Martín y Piñón, ya que tras aterrizar de Tarragona se incorporarán el lunes a una concentración de la preselección “irmandiña” que tendrá lugar en Oroso y de la que saldrán los nombres para conformar el combinado gallego que acudirá al Campeonato de España escolar a principios de abril.

Un auténtico maratón y laberinto de competición en el que la comarca contará con sus particulares paradas. La más próxima será jueves con una nueva jornada escolar que tendrá como protagonista al alumnado de los centro educativos del CEIP Ayala y de A Solaina. Una actividad que servirá para calentar motores de cara a los Gallegos prebenjamín, alevín y juvenil que se disputarán en Campo da Serra.