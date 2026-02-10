Sergi Navarro y el Marina Ferrol mandan en las citas ourensanas

Delegación del Marina que compitió en la cita autonómica Cedida

En un inicio de campaña muy prometedor para la delegación comarcal, Marina Ferrol, Natación Ferrol y Náutico de Narón volvieron a dar muestra de su calidad en una nueva cita de carácter autonómico y, además, en piscina olímpica.

La lámina de agua Rosario Dueñas en Ourense acogió un Gallego júnior de invierno y una Copa Sénior de la disciplina, con muchos nombres propios locales. De hecho, el mejor en la competición absoluta fue para el internacional del Natación Ferrol Sergi Navarro, con un gran rendimiento en el hectómetro espalda que le dio la primera posición por puntos. Además de ganar en esta cita, el ferrolano hizo lo propio en 200, fue segundo en 50 y tercero en 200 estilos.

Júnior

Un recinto ourensano en el que brillaron de manera especial los nombres júnior locales, especialmente los de un Marina Ferrol que concluyó duodécimo entre las 24 entidades participantes. Teo Sanesteban, Nico Astigarrabía y Marina Carrasco fueron tres de sus grandes protagonistas. El primero consiguiendo, como resultados más destacados, el triunfo en su franja de edad –16 años– en 100 y 200 espalda y el doble hectómetro estilos. Precisamente en esta última competición, Sanesteban estuvo acompañado en el cajón por el también nadador del Marina Astigarrabía que sumó a este bronce los oros en todas las distancias de braza.

Un casillero dorado en el que también estuvo Carrasco. La deportista local fue la mejor en los 100 metros espalda, siendo segunda en 200 y tercera en 50, siendo estos tres nombres los punta de lanza de la entidad de Batallones.

El foco también estuvo en Caranza y A Gándara, gracias a la competición realizada por Lucía Villarnovo, Miguel Graña y Lucas Domínguez, en el caso del Natación Ferrol, así como en Daniel Meizoso –triple medallista–, Álvaro Piñeiro y Sabela Carrasco, de Narón, subiéndose todos ellos al cajón una o varias veces.