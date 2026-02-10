Mi cuenta

Diario de Ferrol

Quinta seguida para el Narón TM en División de Honor

Panadería Santy sin gluten y Tijeritas La Pelu de Sixto también cerraron la jornada con triunfos

Redacción
10/02/2026 21:40
Las naronesas, celebrando su quinto triunfo consecutivo
Cedida
El Cidade de Narón sigue aumentando su racha invicta, aumentándola el pasado fin de semana hasta cinco jornadas sin perder –su último traspié fue a mediados de diciembre–. Candela Montero, Lucía Saura, Celia Sanz y Valeria Piñón se impusieron por 1-5 al colista Mos para afrontar este fin de semana de parón desde la cuarta posición del grupo uno. 

Un puesto por encima se encuentran sus compañeros del Panadería Santy sin gluten que, en su desplazamiento Madrid. se trajeron un triunfo, el logrado ante el Boadilla in extremis en el partido de dobles de Adrián Vidal y Brais Rodríguez (3-4). Mientras, su choque ante Madrid Capital acabó 5-1.

Couce, durante su participación en el pasado Europeo

Sofía Couce abre la gran semana naronesa

No tuvo que desplazarse el grupo del Tijeritas La Pelu de Sixto que desplegó toda su artillería en el local social de A Solaina para imponerse al Club del Mar de San Amaro (4-2), con puntos de Enzo López, Anxo Martín y Pablo Heredia. El equipo naronés logró así su séptima victoria para ser, precisamente, séptimo clasificado.

