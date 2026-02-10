Quinta seguida para el Narón TM en División de Honor

Las naronesas, celebrando su quinto triunfo consecutivo Cedida

El Cidade de Narón sigue aumentando su racha invicta, aumentándola el pasado fin de semana hasta cinco jornadas sin perder –su último traspié fue a mediados de diciembre–. Candela Montero, Lucía Saura, Celia Sanz y Valeria Piñón se impusieron por 1-5 al colista Mos para afrontar este fin de semana de parón desde la cuarta posición del grupo uno.

Un puesto por encima se encuentran sus compañeros del Panadería Santy sin gluten que, en su desplazamiento Madrid. se trajeron un triunfo, el logrado ante el Boadilla in extremis en el partido de dobles de Adrián Vidal y Brais Rodríguez (3-4). Mientras, su choque ante Madrid Capital acabó 5-1.

Sofía Couce abre la gran semana naronesa Más información

No tuvo que desplazarse el grupo del Tijeritas La Pelu de Sixto que desplegó toda su artillería en el local social de A Solaina para imponerse al Club del Mar de San Amaro (4-2), con puntos de Enzo López, Anxo Martín y Pablo Heredia. El equipo naronés logró así su séptima victoria para ser, precisamente, séptimo clasificado.