Lluvia de medallas en Ourense, A Estrada y Pontevedra

Díaz -izq.- y Pérez -dcha.- en el cajón máster Cedida

En Ourense, A Estrada o en Pontevedra. A la delegación comarcal no le importó competir en un emplazamiento o en otro para regresar a casa con la maleta llena de medallas, gracias a sus actuaciones en el Gallego máster en pista cubierta y en las citas autonómicas de lanzamientos largos sub 20, sub 18 y sub 16.

El grupo más experimentado de atletas viajó a Expourense, en donde José Pena –Atletismo Narón– fue el ganador absoluto en la cita de 60 metros M35-40, repitiendo triunfo en el concurso de longitud M40. Una competición en la que su compañero Esteban Díaz terminó asimismo con dos preseas, proclamándose por la mañana subcampeón gallego en 3.000 metros M35-40 y por la tarde bronce en 800 M40.

Unas carreras en las que el protagonismo local fue doble, ya que el integrante del Ferrol Atletismo Fernando Pérez finalizó segundo en las dos vueltas al anillo –además con mejor marca personal, 2:06.64– y fue tercero en los tres kilómetros. Un medallero que completaron el naronés Javier Tuimil –tercero también en 800 metros M50– y Rebeca Soto –Sada–, plata en esta misma distancia F50.

Lanzamientos

Y si los “mayores” naroneses no defraudaron, tampoco lo hizo la delegación más joven. En la pista de A Estrada, Ángela Lendoiro no sólo consiguió el título gallego sub 16 en disco, sino que lo hizo con su mejor marca personal, 38,24 metros en su último intento.

Un oro que también consiguió su compañero Antón Díaz, en su caso en jabalina, con 36,96 metros en su casillero. Mientras, en Pontevedra, esta primera posición fue para Antía Otero, asimismo en jabalina, pero en el cuadro sub 20, en el que sumó también el bronce en disco.

Las naronesas Ángela Lendoiro y Antía Suárez, oro y bronce en disco sub 16 Cedida

Una modalidad en la que el deportista del Atletismo Narón Diego Reboredo concluyó segundo en su concurso, al igual que su compañera de club Arianna Victoria Muñoz en la final correspondiente a lanzamiento de martillo.