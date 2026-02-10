Blanca Hermida suma dos nuevos metales estatales

Hermida, con sus medallas Cedida

Comenzó por todo lo alto Blanca Hermida su concurso en un Campeonato de España Open máster de invierno en el que la del Natación Ferrol fue la única local en liza. Lo hizo, además, con título y récord gallego en 200 espalda +45 años –2:40.41– y con la perspectiva de poder seguir engordando su palmarés en las tres jornadas siguientes en Castelló. Se quedó con la medalla de chocolate al día siguiente, en el hectómetro mariposa, cita en la que Mireia García –Mediterrani– estableció récord europeo.

Tras este “descanso” del cajón, Hermida volvió a saltar al agua para tener como recompensa unas preseas que llegaron en los 400 estilos, siendo plata, de nuevo con García rompiendo tiempos continentales. Un gran campeonato para la ferrolana al que pudo poner el broche, a pesar del cansancio acumulado, con una celebrada tercera plaza en 200 mariposa.